रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में ऐसे-ऐसे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अब आगे क्या होगा. इन दिनों शो में देखने को मिल रहा है कि अनुपमा अपनी गैंग के संग सरिता ताई के गांव पहुंची है. जहां, उसकी मुलाकात प्रकाश भाऊ नाम के ढोंगी से होती है.

प्रकाश लोगों को तंत्र-मंत्र के जाल में फंसाकर गंदी चाल चल रहा होता है. वो गांव की लड़कियों से अश्लील वीडियो बनवाने का काम करता है. ऐसे में अक्सर गांव से लड़कियां गायब होती रहती हैं. इस बात की भनक अनुपमा को लग चुकी है.

राजा पर डोरे डालेगी ईशानी

ऐसे में उसने प्रकाश को जेल पहुंचाने की कसम खा ली है. इतना ही नहीं बल्कि प्रकाश हाऊ का बेटा सोनू ही समर का कातिल होता है. सोनू को देख अनुपमा का पारा और भी हाई हो जाता है.इधर, ईशानी ने वापसी करते ही राजा पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं.

ऐसे में राजा और परी की शादी पर खतरा मंडराने वाला है.सबसे बड़ा ट्विस्ट शो में तो तब आएगा जब अनुपमा को पता चलेगा कि प्रकाश भाऊ की खबरी सरिता ताई है. जी हां, वो अनुपमा के गैंग में रहकर उसकी सारी खबर प्रकाश भाऊ तक पहुंचाती है. यही, वजह है कि राही जब रिकॉर्डिंग कर रही होती है तो पकड़ी जाती है.

प्रार्थना को ब्लैकमेल करेगी ख्याति

राही के किडनैप होने के बाद अनुपमा को शक होने लगेगा और उसे पता चलेगा कि सरिता ताई उसे धोखा दे रही है.वहीं, ख्याति एक बार फिर से प्रार्थना के बच्चे पर अपना हक जताने लगी है. वो प्रार्थना से कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो परी, राही और माही को घर से बाहर निकाल देगी.प्रार्थना को इस वजह से ख्याति के आगे झुकना पड़ेगा.

