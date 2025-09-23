जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
अमिताभ बच्चन इन कौन बनेगा करोड़पति होस्ट कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने पत्नी जया बच्चन के साथ एक समय को याद किया जब वो होस्ट बनी थीं और अमिताभ कंटेस्टेंट.
रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 17 का लेटेस्ट एपिसोड चर्चा में बना है. शो में अक्सर अमिताभ बच्चन अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े किस्से शेयर करते रहते हैं. अमिताभ कंटेस्टेंट्स के साथ हंसी-मजाक भी करते हैं. हाल ही में उन्होंने जया बच्चन को शो पर याद किया.
अमिताभ बच्चन ने बताई जया बच्चन की फेवरेट चीज
शो में Pallavi Niphadkar हॉट सीट पर बैठी थी. उन्होंने शो में अपनी बेटियों बुलाने की इच्छा जाहिर की. बिग बी ने उनकी बेटियों का वेलकम किया. पल्लवी की बेटियां अमिताभ से मिली और उनके साथ बातचीत की. इस बातचीत में बिग बी पल्लवी की छोटी बेटी के ट्रेडिशनल आउटफिट और मोगरे के गजरे की तारीफ करते हैं. तब अमिताभ ने बताया कि उनकी पत्नी जया को भी गजरा पहनना पसंद है.
जया बच्चन के सामने हुई अमिताभ की बोलती बंद
इसके बाद वो गेम खेलना शुरू करते हैं. तो पल्लवी कहती हैं कि अमिताभ बच्चन जब सामने हो तो कंटेस्टेंट्स सही जवाब भूल जाते हैं. इस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जो लोग ये शो फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि एक बार वो भी कंटेस्टेंट की सीट पर बैठे थे. जब उनकी पत्नी जया बच्चन होस्ट बनी थी.
अमिताभ ने वो एक्सपीरियंस शेयर किया और कहा जब पत्नी सामने बैठी हो तो सबकी बोलती बंद हो जाती है. अमिताभ ने कहा था, 'हमारी बोलती ही बंद थी. ऐसे-ऐसे चांटा मारा उन्होंने हमके.'
कब हुई थी अमिताभ और जया की शादी
बता दें कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दशकों से साथ हैं. उन्होंने 3 जून 1973 में शादी की थी. उनकी शादी बहुत सीक्रेट तरीके से हुई थी. इस शादी में दोनों खुश हैं और सालों से एक-दूसरे का साथ निभा रहे हैं. जया और अमिताभ दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. उन्हें एक बेटी श्वेता और एक बेटा अभिषेक बच्चन है.
