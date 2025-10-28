शुभमन गिल के फैन हैं अमिताभ बच्चन, 'केबीसी 17' में क्रिकेटर को बताया 'इंस्पिरेशन'

अमिताभ बच्चन का शो 'कौन बनेगा करोड़पति' हमेशा से दर्शकों का पसंदीदा शो रहा है. हर उम्र के लोग इसे काफी एंजॉय करते हैं. लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिससे अमिताभ बच्चन इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर शुभमन गिल की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए.

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने पॉपुपर क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 17वें सीजन को होस्ट करते नजर आ रहे हैं. वैसे तो आए दिन शो से जुड़े कई किस्से सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में जो हुआ वो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर शुभमन गिल के फैंस के लिए भी खास था. अपने शो में बिग बी ने शुभमन गिल की जमकर तारीफ की है.

अमिताभ बच्चन ने की शुभमन गिल की तारीफ

केबीसी 17 में अमिताभ बच्चन ने अपने एक कंटेस्टेंट को इंडियन क्रिकेट से जुड़ा एक सवाल पूछा. बिग बी ने पूछा- 'मई 2025 में इंडियन मेंस टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन बना था? ' इसके बाद कंटेस्टेंट ने अपने जवाब में कहा कि वो क्रिकेट नहीं देखते और यही कारण है कि वो इस सवाल के जवाब से वाकिफ नहीं हैं. हालांकि लाइफलाइन का इस्तेमाल कर कंटेस्टेंट ने सही जवाब देते हुए शुभमन गिल का नाम लिया. इसके बाद बिग बी भी क्रिकेटर की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएं.

'वो इंस्पिरेशन बन चुके हैं...'

उन्होंने कहा- 'वो (शुभमन गिल) बहुत यंग हैं और बहुत शानदार तरीके से खेलते हैं. वो इंस्पिरेशन बन चुके हैं. वो इतना अद्भुत खेलते हैं कि उन्हें टीम का कप्तान बना दिया गया. ' अब सदी के महानायक से शुभमन गिल की तारीफ सुनने के बाद क्रिकेटर के फैंस के बीच भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है.

शुभमन गिल का करियर

इंडियन क्रिकेट टीम के यंग खिलाड़ी, राइट-हैंड टॉप ऑर्डर बल्लेबाज शुभमन गिल ने बहुत ही कम उम्र में अपने नाम कई रिकॉर्ड्स कर लिया है. अपनी मेहनत और टैलेंट से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी अच्छी–खासी पहचान बना ली है. क्रिकेटर ने 2017–18 रणजी ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ पंजाब से फर्स्ट-क्लास क्रिकेट डेब्यू किया था. इसके बाद 2018 में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप में उन्हें उप-कप्तान बनाया गया. टेस्ट क्रिकेट हो या ODI मैच हर बार ही शुभमन गिल ने दुनिया को अपनी काबिलियत का सबूत दिया है.