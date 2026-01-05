'किसी पब्लिसिटी स्टंट का पार्ट नहीं..' मिस्ट्री मैन संग रिश्ते पर मुहर लगाने के बाद जिया शंकर की टीम ने जारी किया ये स्टेटमेंट
जिया शंकर की टीम ने मिस्ट्री मैन को लेकर चल रही अटकलों के बीच एक स्टेटमेंट जारी किया है. उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक्ट्रेस किसी भी तरह के पब्लिसिटी स्टंट से दूर रहना चाहती हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली जिया शंकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाई हुई हैं. खबरें थीं कि जिया शंकर यूट्यूबर अभिषेक मल्हान संग सगाई करने वाली हैं. हालांकि, बाद में दोनों ने इन खबरों को खारिज कर दिया. लेकिन, अब जिया शंकर एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई हैं.
क्योंकि, उन्होंने अपने बारे में फैलने वाली अफवाहों पर विराम लगाने के लिए एक मिस्ट्री मैन के संग किस करती हुई तस्वीर शेयर की थी. ऐसे में लोग ये कयास लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर ये मिस्ट्री मैन है कौन. इसी बीच जिया की टीम ने एक ऑफिशियल बयान जारी करके प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है.
बेवजह की बहस ना खड़ी की जाए
स्टेटमेंट में कहा गया है,' एक्ट्रेस पब्लिसिटी स्टंट या मनगढ़ंत कहानियों का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं.' स्टेटमेंट में बताया गया है कि पहले भी कई बार जिया इस बात को क्लियर कर चुकी हैं.अफवाहों और ट्रोल्स को रोकना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, न कि बेवजह की बहसें खड़ी करना.
अपने काम के दम पर पहचान बनाने वाली एक भरोसेमंद कलाकार के तौर पर जिया ने कभी भी सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी विवाद का सहारा नहीं लिया. उनका पूरा ध्यान अपने काम, व्यक्तिगत विकास और उस जीवन पर है, जिसे उन्होंने ईमानदारी और आत्मनिर्भरता के साथ चुना है.
वह संतुष्ट, आत्मविश्वासी और उन्हें मिलने वाले प्यार के लिए आभारी हैं, साथ ही वही बातें शेयर करती हैं जो उनके मूल्यों के अनुरूप हों. हम सभी से अपील करते हैं कि बातचीत सम्मानजनक, सकारात्मक और अटकलों के बजाय सार्थक काम केंद्रित रहे. बता दें जिया ने टीवी शोज के अलावा फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2013 में तेलुगु फिल्म एंथा अंदंगा उन्नावे से की थी. उसके बाद 2017 में कनवु वरियम के जरिए तमिल सिनेमा में कदम रखा.
टॉप हेडलाइंस
