Anupama Spoiler: राही के करीब जाने के लिए पाखी को मोहरा बनाएगा दिवाकर, प्रेम और प्रेरणा की शुरू होगी लव स्टोरी?
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. शो की कहानी में मेकर्स ऐसे-ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ रहे हैं, जिसे देख दर्शकों का दिमाग चकरा जा रहा है.
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. वरुण और भारती की शादी का ट्रैक अब खत्म हो चुका है. वरुण अपनी मां से भारती के बारे में बात करता है.क्योंकि, वो भारती से शादी नहीं करना चाहता. रजनी कहती है भारती बहुत अच्छी लड़की है और अनुपमा की तो उसमें जान बसती है.
रजनी अब अपने मास्टरप्लान को फाइनल लेवल पर ले जाने को तैयार है. वहीं, भारती अनुपमा का साइन तो देखती है पेपर्स पर, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है. वो अनुपमा को बस इतना बोलती है कि आपका साइन बहुत अच्छा है.
पाखी को वेबकूफ बनाता है दिवाकर
वहीं, दूसरी तरह राही के प्रोफेसर यानी दिवाकर ने उसे हासिल करने के लिए नया प्लान बना लिया है. अब वो पाखी के जरिए राही तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है. दरअसल, दिवाकर अब पाखी को बेवकूफ बना रहा है और उससे शादी करने का नाटक कर राही के करीब रहना चाहता था.
अनुपमा जब इस बात का विरोध करती है तो पाखी अपनी ही मां पर गुस्सा हो जाती है.इतना ही नहीं पाखी ये भी कहती है कि ये मेरा होने वाला पति है, आप लोग इसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते. दूसरी तरह राही और प्रेम के बीच रोमांस देखने को मिलता है. इस बीच प्रेरणा की एंट्री हो जाती है. प्रेम चुपके से राही से मिलने जाता है.
लेकिन, वहां प्रेरणा पहले से खड़ी होती है. वो प्रेरणा को राही समझ पकड़ लेता है. इस बीच राही वहां पहुंच जाती है और दोनों को देख हैरान रह जाती है. वहीं, राही और प्रेम को छेड़ने का मौका प्रेरणा अपने हाथ से नहीं जाने देती. वो ऐसा मजाक करती है कि दोनों का मुंह उतर जाता है. हालांकि, प्रेरणा बता देती है कि वो मजाक कर रही थी. लेकिन, राही उस पर भड़क जाती है और हद में रहने के लिए कहती है.
