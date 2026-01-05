हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: राही के करीब जाने के लिए पाखी को मोहरा बनाएगा दिवाकर, प्रेम और प्रेरणा की शुरू होगी लव स्टोरी?

Anupama Spoiler: राही के करीब जाने के लिए पाखी को मोहरा बनाएगा दिवाकर, प्रेम और प्रेरणा की शुरू होगी लव स्टोरी?

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. शो की कहानी में मेकर्स ऐसे-ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ रहे हैं, जिसे देख दर्शकों का दिमाग चकरा जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. वरुण और भारती की शादी का ट्रैक अब खत्म हो चुका है. वरुण अपनी मां से भारती के बारे में बात करता है.क्योंकि, वो भारती से शादी नहीं करना चाहता. रजनी कहती है भारती बहुत अच्छी लड़की है और अनुपमा की तो उसमें जान बसती है.

रजनी अब अपने मास्टरप्लान को फाइनल लेवल पर ले जाने को तैयार है. वहीं, भारती अनुपमा का साइन तो देखती है पेपर्स पर, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है. वो अनुपमा को बस इतना बोलती है कि आपका साइन बहुत अच्छा है.

पाखी को वेबकूफ बनाता है दिवाकर

वहीं, दूसरी तरह राही के प्रोफेसर यानी दिवाकर ने उसे हासिल करने के लिए नया प्लान बना लिया है. अब वो पाखी के जरिए राही तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है. दरअसल, दिवाकर अब पाखी को बेवकूफ बना रहा है और उससे शादी करने का नाटक कर राही के करीब रहना चाहता था.

अनुपमा जब इस बात का विरोध करती है तो पाखी अपनी ही मां पर गुस्सा हो जाती है.इतना ही नहीं पाखी ये भी कहती है कि ये मेरा होने वाला पति है, आप लोग इसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते. दूसरी तरह राही और प्रेम के बीच रोमांस देखने को मिलता है. इस बीच प्रेरणा की एंट्री हो जाती है. प्रेम चुपके से राही से मिलने जाता है.

लेकिन, वहां प्रेरणा पहले से खड़ी होती है. वो प्रेरणा को राही समझ पकड़ लेता है. इस बीच राही वहां पहुंच जाती है और दोनों को देख हैरान रह जाती है. वहीं, राही और प्रेम को छेड़ने का मौका प्रेरणा अपने हाथ से नहीं जाने देती. वो ऐसा मजाक करती है कि दोनों का मुंह उतर जाता है. हालांकि, प्रेरणा बता देती है कि वो मजाक कर रही थी. लेकिन, राही उस पर भड़क जाती है और हद में रहने के लिए कहती है.

ये भी पढ़ें:-Ikkis BO Day 4: संडे को चमकी अमिताभ बच्चन के नाती की फिल्म, शानदार रही 'इक्कीस' की कमाई, जानें- चार दिनों का टोटल कलेक्शन

Published at : 05 Jan 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर: RLD नेता के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या, आम के बाग खरीदने पर हुआ विवाद
बुलंदशहर: RLD नेता के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या, आम के बाग खरीदने पर हुआ विवाद
स्पोर्ट्स
गाली दी, कॉलर पकड़कर धमकाया, जब गौतम गंभीर के गुस्से ने खत्म कर दिया खिलाड़ी का करियर, चौंकाने वाली कहानी
गाली दी, कॉलर पकड़कर धमकाया, जब गौतम गंभीर के गुस्से ने खत्म कर दिया खिलाड़ी का करियर, चौंकाने वाली कहानी
बॉलीवुड
पति अभिषेक और बेटी आराध्या संग वेकेशन से वापस लौटीं ऐश्वर्या राय बच्चन, एयरपोर्ट पर दिखा ऑल ब्लैक लुक
पति अभिषेक और बेटी आराध्या संग वेकेशन से वापस लौटीं ऐश्वर्या राय बच्चन, एयरपोर्ट पर दिखा ऑल ब्लैक लुक
Advertisement

वीडियोज

डर्टी पिक्चर वाली लेडी 'शिकारी' !
मैराथन में रेस पूरी करने के बाद छात्रा की मौत
मुंबई का दंगल, हिंदू-मुसलमान वाला एंगल!
तिरंगे की आन या गुंडों का मान? सीधे सवाल में खुली सिस्टम की पोल!
Sandeep Chaudhary: तिरंगे का अपमान, गुंडों का सम्मान? संदीप चौधरी ने खोली सिस्टम की पोल! | Fatehpur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर: RLD नेता के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या, आम के बाग खरीदने पर हुआ विवाद
बुलंदशहर: RLD नेता के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या, आम के बाग खरीदने पर हुआ विवाद
स्पोर्ट्स
गाली दी, कॉलर पकड़कर धमकाया, जब गौतम गंभीर के गुस्से ने खत्म कर दिया खिलाड़ी का करियर, चौंकाने वाली कहानी
गाली दी, कॉलर पकड़कर धमकाया, जब गौतम गंभीर के गुस्से ने खत्म कर दिया खिलाड़ी का करियर, चौंकाने वाली कहानी
बॉलीवुड
पति अभिषेक और बेटी आराध्या संग वेकेशन से वापस लौटीं ऐश्वर्या राय बच्चन, एयरपोर्ट पर दिखा ऑल ब्लैक लुक
पति अभिषेक और बेटी आराध्या संग वेकेशन से वापस लौटीं ऐश्वर्या राय बच्चन, एयरपोर्ट पर दिखा ऑल ब्लैक लुक
विश्व
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला आर्मी का पहला रिएक्शन, डेल्सी रोड्रिगेज को किया सपोर्ट, नागरिकों से की ये अपील
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला आर्मी का पहला रिएक्शन, डेल्सी रोड्रिगेज को किया सपोर्ट
विश्व
'चीन न कभी बंटा था, न कभी बंटेगा', ताइवान को लेकर चीनी राजदूत का अमेरिका को क्लीयर मैसेज!
'चीन न कभी बंटा था, न कभी बंटेगा', ताइवान को लेकर चीनी राजदूत का अमेरिका को क्लीयर मैसेज!
जनरल नॉलेज
क्या बेहिसाब नोट छाप सकता है RBI, कौन करता है इसका फैसला?
क्या बेहिसाब नोट छाप सकता है RBI, कौन करता है इसका फैसला?
ट्रेंडिंग
Video: सोता रहा ड्राइवर, भागती रही कार, हाईवे पर मौत का खौफनाक नजारा देख दहला इंटरनेट
सोता रहा ड्राइवर, भागती रही कार, हाईवे पर मौत का खौफनाक नजारा देख दहला इंटरनेट
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget