TV TRP Report: टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट

TV TRP Report: टीवी की टीआरपी रिपोर्ट एक बार फिर से सामने आ चुकी है. इस बार टीआरपी लिस्ट में अनुपमा और नागिन 7 का बुरा हाल देखने को मिल रहा है. वहीं, टॉप 5 में भी काफी बदलाव हुआ है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Feb 2026 02:08 PM (IST)
टीवी सीरियल्स देखने वाले दर्शकों को टीआरपी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है. अब इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. नागिन 7 तो टॉप 5 से बाहर ही हो चुका है. चलिए जानते हैं किन शोज ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. शो में दिखाए जाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न दर्शकों को एंटरटेन करने में कामयाब साबित हो रहे हैं. ऐसे में स्मृति ईरानी के इस शो ने 1.9 रेटिंग के संग नंबर 1 टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पोजिशन हासिल किया है.

तुम से तुम तक

इस बार टीआरपी लिस्ट में नंबर 2 पर 'अनुपमा' ने नहीं बल्कि 'तुम से तुम तक' ने अपनी जगह बनाई है. इस सीरियल को टीआरपी लिस्ट में 1.8 रेटिंग मिली है. शरद केलकर का ये शो शुरू से ही लोगों का फेवरेट बना हुआ है.

अनुपमा

टीआरपी लिस्ट में इस बार 'अनुपमा' को तगड़ा झटका लगा है. पिछले हफ्ते ये शो नंबर 2 के पोजिशन पर था. लेकिन, इस बार रुपाली गांगुली का शो 1.8 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है.

 
 
 
 
 
गंगा माई की बेटियां

'गंगा माई की बेटियां' लगातार दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब साबित हो रही है. इसी वजह से इस शो की एंट्री टॉप 5 में हो चुकी है. शो ने 1.8 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है.

वसुधा

टीवी के पॉपुलर शो में से एक माने जाने वाले 'वसुधा' ने भी टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है. इस शो को दर्शकों का खूब प्यार मिला है. ऐसे में 1.7 रेटिंग के संग शो ने टीआरपी लिस्ट में पांचवां स्थान हासिल किया है.

चलिए जानते हैं टॉप 10 की लिस्ट में कौन-कौन से शोज हुए शामिल

प्रियंका चाहर चौधरी के शो 'नागिन 7' की रेटिंग में भारी गिरावट देखने को मिली है. पिछले हफ्ते ये शो नंबर तीन पर था. लेकिन, इस बार टॉप 5 से बाहर हो चुका है. साथ हीशो ने 1.6 रेटिंग के साथ छठा स्थान हासिल किया है. इस लिस्ट में 1.5 रेटिंग के साथ 'उड़ने की आशा' ने सातवां स्थान हासिल की है. 'लाफ्टर शेफ' ने 1.5 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में आठवां नंबर हासिल किया है. 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' कि रेटिंग में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रही. 1.5 रेटिंग के साथ ये शो नौंवे स्थान पर है. 'मिस्टर और मिसेज परशुराम' ने 1.4 रेटिंग के साथ दशवां स्थान हासिल किया है.

Published at : 26 Feb 2026 02:05 PM (IST)
