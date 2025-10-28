हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इंटेंस रोमांटिक ड्रामा 'एक दीवाने की दीवानियत' त्योहारों के सीज़न की सरप्राइज़ हिट फिल्मों में से एक बनने की ओर बढ़ रही है. आयुष्मान खुराना की बड़ी फिल्म 'थामा’ से कड़े मुकाबले के बावजूद ये बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है और अच्छी कमाई कर रही है. चलिए यहां जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 7वें दिन यानी मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 7वें दिन कितनी कमाई की?

मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित और जावेरी व मुश्ताक शेख द्वारा को-राइट की गई 'एक दीवाने की दीवानियत' ने दिल को छू लेने वाली लवस्टोरीज के शौकीन दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. देसी मूवीज़ फ़ैक्टरी के बैनर तले प्रोड्यूस इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अलावा शाद रंधावा, सचिन खेडेकर, अनंत नारायण और राजेश खेरा ने भी अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हॉरर-कॉमेडी 'थामा' के साथ इस दिवाली सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, जो किसी भी फिल्म के लिए एक मुश्किल चुनौती है, फिर भी, तमाम मुश्किलों और कम स्क्रीन के बावजूद, 'एक दीवाने की दीवानियत' अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है.

फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने 9 करोड़ की ओपनिंग के साथ शुरुआत की थी. दूसरे दिन इसने 7.75 करोड़, तीसरे दिन 6 करोड़, चौथे दिन 5.5 करोड़, पांचवें दिन 6.25 करोड़ और छठे दिन 7 करोड़ की कमाई की थी.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने अपने पहले सोमवार को 3.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

इसी के साथ इसकी 7 दिनों की कुल कमाई अब 44.85 करोड़ हो गई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' तोड़ने वाली है अजय देवगन की फिल्म का रिकॉर्ड

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. रिलीज के 7 दिनो में इसने 44.85 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं अब ये अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 के भारत में लाइफटाइम कलेक्शन 47.15 करोड़ के मात देने से इंचभर दूर है. उम्मीद है कि मंगलवार को फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर लेगी.

'एक दीवाने की दीवानियत' बजट से दुगनी करने वाली है कमाई

कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' को महज 25 करोड़ की लागत में बनाया गया है. ऐसे में कम बजट की ये फिल्म रिलीज के 7 दिनों में अपनी लागत से डबल कमाई करने करने की ओर बढ़ रही है. इसे बजट से दुगनी कमाई के लिए बस 6 करोड़ और चाहिए. यानी 50 करोड़ी बनते ही इस फिल्म को हिट का टैग मिल जाएगा.