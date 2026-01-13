बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही ईशा मालवीय? एक्ट्रेस के हाथ लगा है बड़ा प्रोजेक्ट!

अगर इंडस्ट्री की अफवाहों पर विश्वास करें, तो टीवी एक्ट्रेस ईशा मालवीय अपने करियर के अब तक के सबसे बड़े पड़ाव की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं. 'उड़ारियां' शो से फेम हासिल करने वाली ये एक्ट्रेस अब फिल्मों की ओर कदम बढ़ाने वाली हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म और प्रोडक्शन हाउस की डिटेल्स फिलहाल गुप्त रखी गई हैं, जिससे प्रोजेक्ट को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.
बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी ईशा मालवीय ?
इंसाइडर्स का कहना है कि यह कोई साधारण फिल्म नहीं है, बल्कि एक हाई-स्केल प्रोजेक्ट है, जो ईशा के बॉलीवुड में बड़े कदम का संकेत दे सकता है. एक सोर्स ने बातचीत में IANS को बताया, 'ईशा मालवीय जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करने वाली हैं. इसकी तैयारियां पहले से ही चल रही हैं और अगर सब कुछ सही रहा, तो यह उनका बॉलीवुड में बड़ा डेब्यू साबित हो सकता है.' बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की जानकारी फिलहाल गुप्त रखी जा रही है, ताकि मेकर्स सही समय पर सब कुछ सामने ला सकें.
पिछले कुछ हफ्तों में फैंस ने देखा है कि ईशा मालवीय का शेड्यूल काफी बिजी है, उनके लगातार मीटिंग्स हैं और पब्लिक अपीयरेंस में भी बदलाव नजर आ रहा है. इसने फैंस में अटकलें बढ़ा दी हैं कि उनके करियर में कुछ बड़ा होने वाला है. फिलहाल मेकर्स या ईशा की ओर से ऑफिशियल ऐलान का इंतजार है.
ईशा मालवीय का करियर
ईशा मालवीय ने अपने करियर की शुरुआत शो उड़ारियां से की थी और इसके बाद बिग बॉस सीजन 17 में पार्टिसिपेट करके पॉपुलैरिटी हासिल की. फिलहाल इन दिनों वो लाफ्टर शेफ नाम के मजेदार कुकिंग रियलिटी शो में नजर आ रही हैं. इसके अलावा, ईशा ने सिंगर संजू राठौड़ के गाने एक नंबर में भी काम किया था, जो 2025 में इंटरनेट पर धमाल मचा चुका है. वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 3.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं.