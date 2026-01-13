बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. उनका 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था. एक्टर की आखिरी फिल्म इक्कीस हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म देखकर उनका परिवार बहुत इमोशनल हुआ है. मगर हेमा मालिनी ने अभी तक धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म नहीं देखी है. उन्होंने फिल्म न देखने के पीछे की वजह भी बताई है.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बड़े पर्दे पर आखिरी बार धर्मेंद्र को देखकर फैंस बहुत इमोशनल हुए हैं.धर्मेंद्र के दोनों बेटों सनी और बॉबी देओल ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी थी. जिसमें हेमा मालिनी और उनकी बेटियां शामिल नहीं हुई थीं.

हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी

स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के बारे में बात की. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इक्कीस देख ली तो उन्होंने कहा- जब ये रिलीज हुई तब मैं मथुरा काम से आई थी. मुझे यहां अपना काम करना था. साथ ही, मैं इसे अभी नहीं देख सकती हूं. ये बहुत ज्यादा इमोशनल होगा. मेरी बेटियां भी यही कह रही हैं. शायद मैं इसे बाद में देखूंगी जब जख्म भरने लगेंगे.

इक्कीस की बात करें तो इसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. इक्कीस सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक है, जो परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण का किरदार निभाया है, साथ में सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत और धर्मेंद्र भी हैं. फिल्म में धर्मेंद्र ने अगस्त्य के पिता का रोल निभाया है. उन्होंने अपनी इस आखिरी फिल्म से सभी को इमोशनल कर दिया है. जो भी ये फिल्म देख रहा है वो धर्मेंद्र की तारीफ जरुर कर रहा है. फैंस अब इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: The Raja Saab BO Day 4: प्रभास की 'द राजा साब' हिट हुई या फ्लॉप? चार दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट