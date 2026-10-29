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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनप्राइवेट पूल से रूफटॉप जकूजी तक, अर्जुन बिजलानी ने दिखाया अपना आलीशान फार्महाउस, देखें Inside Photos

प्राइवेट पूल से रूफटॉप जकूजी तक, अर्जुन बिजलानी ने दिखाया अपना आलीशान फार्महाउस, देखें Inside Photos

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने हाल ही में अपने आलीशान फार्महाउस की झलक दिखाई है. पत्नी नेहा स्वामी के साथ मिलकर बनाए इस ड्रीम हाउस में प्राइवेट पूल से लेकर रूफटॉप जकूजी तक की सुविधाएं हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Oct 2026 11:47 AM (IST)
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टीवी के मशहूर एक्टर अर्जुन बिजलानी अपनी एक्टिंग के साथ-साथ लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. अब उन्होंने अपने आलीशान फार्महाउस की झलक दिखाई है. इस खूबसूरत विला को उन्होंने अपनी पत्नी नेहा स्वामी के साथ मिलकर तैयार किया है. फार्महाउस में प्राइवेट पूल से लेकर रूफटॉप जकूजी तक की सुविधाएं हैं. अपना ये ड्रीम हाउस दिखाते हुए अर्जुन इमोशनल हो गए.

सैंटोरिनी स्टाइल में बना है फार्महाउस

पिंकविला के एक्सक्लूसिव होम टूर में अर्जुन बिजलानी के कर्जत स्थित आलीशान फार्महाउस की झलक देखने को मिली. उनका ये विला अपनी खूबसूरती और आसपास के शानदार नजारों के लिए खास है. 

प्राइवेट पूल से रूफटॉप जकूजी तक, अर्जुन बिजलानी ने दिखाया अपना आलीशान फार्महाउस, देखें Inside Photos

इसे सैंटोरिनी स्टाइल में बनाया गया है, जिसमें व्हाइट और ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है. घर का डिजाइन काफी खूबसूरत है और यहां से पहाड़ों का नजारा भी दिखाई देता है. 

प्राइवेट पूल से रूफटॉप जकूजी तक, अर्जुन बिजलानी ने दिखाया अपना आलीशान फार्महाउस, देखें Inside Photos

अर्जुन और नेहा ने अपने इस ड्रीम हाउस को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार किया है. इसकी सजावट में दोनों की पसंद साफ नजर आती है. ये फार्महाउस उनके लिए सिर्फ एक आलीशान घर नहीं, बल्कि ऐसी जगह है, जहां वो परिवार के साथ सुकून से समय बिता सकते हैं.

 
 
 
 
 
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प्राइवेट पूल से रूफटॉप जकूजी तक की सुविधा

अर्जुन के इस फार्महाउस में प्राइवेट स्विमिंग पूल और रूफटॉप जकूजी भी है. इन सुविधाओं की वजह से ये जगह किसी लग्जरी रिसॉर्ट जैसी लगती है. यहां शहर की भीड़भाड़ से दूर आराम से समय बिताया जा सकता है. फार्महाउस से पहाड़ों का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है. घर की बनावट और आसपास का शांत माहौल इसे और खास बनाते हैं. 

प्राइवेट पूल से रूफटॉप जकूजी तक, अर्जुन बिजलानी ने दिखाया अपना आलीशान फार्महाउस, देखें Inside Photos

पत्नी नेहा के साथ मिलकर बनाया ड्रीम हाउस

अर्जुन बिजलानी और उनकी पत्नी नेहा स्वामी ने मिलकर इस फार्महाउस को अपनी पसंद के मुताबिक तैयार किया है.

प्राइवेट पूल से रूफटॉप जकूजी तक, अर्जुन बिजलानी ने दिखाया अपना आलीशान फार्महाउस, देखें Inside Photos

इस घर से उनकी निजी जिंदगी और कई खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं. दोनों ने इसे ऐसा रूप दिया है, जहां वो परिवार के साथ समय बिता सकें और रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ पल सुकून से गुजार सकें. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 29 Oct 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Arjun Bijlani
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