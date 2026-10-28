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बीपी सिंह के अंतिम दर्शन करने पहुंचे CID के सितारे, दया ने दिया कंधा, इमोशनल हुए शिवाजी साटम
'CID' के प्रोड्यूसर बी पी सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे. 28 अक्टूबर को उनके अंतिम संस्कार में कई सितारे शामिल हुए और उन्हें नम आंखों के साथ विदाई दी.
'CID' के प्रोड्यूसर बी पी सिंह का 27 अक्टूबर को हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया. वे 77 साल के थे. आज, 28 अक्टूबर को उनके अंतिम संस्कार में 'सीआईडी' की स्टारकास्ट और कई सितारे शामिल हुए और उन्हें नम आंखों के साथ विदाई दी.
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Published at : 28 Oct 2026 02:10 PM (IST)
Tags :CID
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