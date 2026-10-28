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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबीपी सिंह के अंतिम दर्शन करने पहुंचे CID के सितारे, दया ने दिया कंधा, इमोशनल हुए शिवाजी साटम

बीपी सिंह के अंतिम दर्शन करने पहुंचे CID के सितारे, दया ने दिया कंधा, इमोशनल हुए शिवाजी साटम

'CID' के प्रोड्यूसर बी पी सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे. 28 अक्टूबर को उनके अंतिम संस्कार में कई सितारे शामिल हुए और उन्हें नम आंखों के साथ विदाई दी.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 28 Oct 2026 02:10 PM (IST)
'CID' के प्रोड्यूसर बी पी सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे. 28 अक्टूबर को उनके अंतिम संस्कार में कई सितारे शामिल हुए और उन्हें नम आंखों के साथ विदाई दी.

'CID' के प्रोड्यूसर बी पी सिंह का 27 अक्टूबर को हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया. वे 77 साल के थे. आज, 28 अक्टूबर को उनके अंतिम संस्कार में 'सीआईडी' की स्टारकास्ट और कई सितारे शामिल हुए और उन्हें नम आंखों के साथ विदाई दी.

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बीपी सिंह के निधन ने टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. ओशिवारा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया.
बीपी सिंह के निधन ने टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. ओशिवारा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया.
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'CID' में 'दया' का किरदार निभाने वाले एक्टर दयानंद शेट्टी ने प्रोड्यूसर बी पी सिंह को कंधा दिया.
'CID' में 'दया' का किरदार निभाने वाले एक्टर दयानंद शेट्टी ने प्रोड्यूसर बी पी सिंह को कंधा दिया.
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आदित्य श्रीवास्तव प्रोड्यूसर के अंतिम दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान वो काफी परेशान और दुखी नजर आए.
आदित्य श्रीवास्तव प्रोड्यूसर के अंतिम दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान वो काफी परेशान और दुखी नजर आए.
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'CID' में एसीपी प्रद्युम्न का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर शिवाजी साटम भी उनके निधन से टूट गए हैं. अंतिम दर्शन के दौरान वो काफी इमोशनल दिखे.
'CID' में एसीपी प्रद्युम्न का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर शिवाजी साटम भी उनके निधन से टूट गए हैं. अंतिम दर्शन के दौरान वो काफी इमोशनल दिखे.
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मीडिया से बात करते हुए शिवाजी साटम ने कहा, 'बहुत बड़ा लॉस है. उनकी जो इच्छाए थी वो हम पूरी करेंगे.'
मीडिया से बात करते हुए शिवाजी साटम ने कहा, 'बहुत बड़ा लॉस है. उनकी जो इच्छाए थी वो हम पूरी करेंगे.'
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मश्हूर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी उन्हें नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी.
मश्हूर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी उन्हें नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी.
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एक्ट्रेस अंशा सैयद भी प्रोड्यूसर को अंतिम विदाई देने पहुंची. उनके चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था.
एक्ट्रेस अंशा सैयद भी प्रोड्यूसर को अंतिम विदाई देने पहुंची. उनके चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था.
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टीवी एक्टर केके गोस्वामी भी बीपी सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
टीवी एक्टर केके गोस्वामी भी बीपी सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
Published at : 28 Oct 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
CID 

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