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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनपति वरुण संग प्यार भरे पल, करिश्मा तन्ना की जिंदगी की खूबसूरत झलक

पति वरुण संग प्यार भरे पल, करिश्मा तन्ना की जिंदगी की खूबसूरत झलक

करिश्मा तन्ना ने पति वरुण बंगेरा के साथ अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दोनों के प्यारे पल और करिश्मा की जिंदगी की खास झलक देखने को मिलती है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 28 Oct 2026 06:57 PM (IST)
करिश्मा तन्ना ने पति वरुण बंगेरा के साथ अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दोनों के प्यारे पल और करिश्मा की जिंदगी की खास झलक देखने को मिलती है.

करिश्मा तन्ना की जिंदगी में वरुण बंगेरा के साथ कई खूबसूरत यादें जुड़ी हैं. उनकी ये तस्वीरें उनके रिश्ते के खास पलों और साथ बिताए समय को बयां करती हैं.

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करिश्मा तन्ना टेलीविज़न और फिल्मों की बहुत फेमस एक्ट्रेस है. करिश्मा ने अपने करियर के दौरान कई टीवी सीरियल्स और फिल्में करी . करिश्मा ने अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती है.
करिश्मा तन्ना टेलीविज़न और फिल्मों की बहुत फेमस एक्ट्रेस है. करिश्मा ने अपने करियर के दौरान कई टीवी सीरियल्स और फिल्में करी . करिश्मा ने अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती है.
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करिश्मा तन्ना ने आज अपने पति वरुण बंगेरा के साथ इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
करिश्मा तन्ना ने आज अपने पति वरुण बंगेरा के साथ इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
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करिश्मा तन्ना ने 5 फरवरी 2022 को वरुण बंगेरा के साथ शादी की थी. शादी के बाद अक्सर दोनों अपने सोशल मीडिया पर साथ की तस्वीरें शेयर करते हैं. इनकी तस्वीरों में एक दूसरे के साथ बिताया हुआ समय , एक दूसरे के लिए प्यार और दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखने को मिलती है .
करिश्मा तन्ना ने 5 फरवरी 2022 को वरुण बंगेरा के साथ शादी की थी. शादी के बाद अक्सर दोनों अपने सोशल मीडिया पर साथ की तस्वीरें शेयर करते हैं. इनकी तस्वीरों में एक दूसरे के साथ बिताया हुआ समय , एक दूसरे के लिए प्यार और दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखने को मिलती है .
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करिश्मा तन्ना ने अपने टीवी कर्रिएर की शुरुवात टीवी सीरियल क्यूंकि सास भी तो कभी बहु थी से की थी . इसके बाद करिश्मा कई टीवी सिरिअल्स में नज़र आई और धीरे धीरे करके इन्होने टेलीविज़न की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई .
करिश्मा तन्ना ने अपने टीवी कर्रिएर की शुरुवात टीवी सीरियल क्यूंकि सास भी तो कभी बहु थी से की थी . इसके बाद करिश्मा कई टीवी सिरिअल्स में नज़र आई और धीरे धीरे करके इन्होने टेलीविज़न की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई .
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टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बाद , करिश्मा ने फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया. करिश्मा ग्रैंड मस्ती, संजू और स्कूप जैसे कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी रह चुकी है. इन प्रोजेक्ट्स के जरिए उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और अपनी अलग पहचान बनाई.
टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बाद , करिश्मा ने फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया. करिश्मा ग्रैंड मस्ती, संजू और स्कूप जैसे कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी रह चुकी है. इन प्रोजेक्ट्स के जरिए उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और अपनी अलग पहचान बनाई.
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करिश्मा और वरुण ने साल 2026 में एक बेटे को जन्म दिया. माता पिता बनाने के बाद दोनों की ज़िन्दगी में कई खूबसूरत बदलाव आए है और फैंस भी इस नई शुरुआत को लेकर काफी खुश है .
करिश्मा और वरुण ने साल 2026 में एक बेटे को जन्म दिया. माता पिता बनाने के बाद दोनों की ज़िन्दगी में कई खूबसूरत बदलाव आए है और फैंस भी इस नई शुरुआत को लेकर काफी खुश है .
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करिश्मा तन्ना ने टीवी से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज तक अपनी पहचान बनाई है. वहीं, वरुण के साथ उनकी जिंदगी में भी कई खास मोड़ आए हैं. उनकी तस्वीरें फैंस को उनके काम के साथ-साथ पर्सनल लाइफ की भी झलक शेयर करती है .
करिश्मा तन्ना ने टीवी से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज तक अपनी पहचान बनाई है. वहीं, वरुण के साथ उनकी जिंदगी में भी कई खास मोड़ आए हैं. उनकी तस्वीरें फैंस को उनके काम के साथ-साथ पर्सनल लाइफ की भी झलक शेयर करती है .
Published at : 28 Oct 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Karishma Tanna

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