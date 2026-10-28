पति वरुण संग प्यार भरे पल, करिश्मा तन्ना की जिंदगी की खूबसूरत झलक

करिश्मा तन्ना ने 5 फरवरी 2022 को वरुण बंगेरा के साथ शादी की थी. शादी के बाद अक्सर दोनों अपने सोशल मीडिया पर साथ की तस्वीरें शेयर करते हैं. इनकी तस्वीरों में एक दूसरे के साथ बिताया हुआ समय , एक दूसरे के लिए प्यार और दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखने को मिलती है .