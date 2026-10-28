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पति वरुण संग प्यार भरे पल, करिश्मा तन्ना की जिंदगी की खूबसूरत झलक
करिश्मा तन्ना ने पति वरुण बंगेरा के साथ अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दोनों के प्यारे पल और करिश्मा की जिंदगी की खास झलक देखने को मिलती है.
करिश्मा तन्ना की जिंदगी में वरुण बंगेरा के साथ कई खूबसूरत यादें जुड़ी हैं. उनकी ये तस्वीरें उनके रिश्ते के खास पलों और साथ बिताए समय को बयां करती हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 06:57 PM (IST)
Tags :Karishma Tanna
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