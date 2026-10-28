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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदिवाली के लिए बेस्ट हैं तारक मेहता की बबीता जी के ये ट्रेडिशनल आउटफिट्स, आप भी करें ट्राई

दिवाली के लिए बेस्ट हैं तारक मेहता की बबीता जी के ये ट्रेडिशनल आउटफिट्स, आप भी करें ट्राई

इस दिवाली अगर आप ट्रैडिशनल लुक में खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो 'तारक मेहता' की बबीता जी यानी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के इन लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 28 Oct 2026 06:54 PM (IST)
इस दिवाली अगर आप ट्रैडिशनल लुक में खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो 'तारक मेहता' की बबीता जी यानी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के इन लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

दिवाली पर हर कोई ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरत दिखना चाहता है. अगर आप भी इस त्योहार पर अपने आउटफिट को लेकर कंफ्यूज हैं, तो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता के स्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उनके ये एथनिक लुक्स दिवाली के लिए परफेक्ट हैं, जिन्हें आप भी ट्राई कर सकती हैं.

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मुनमुन दत्ता का ये लहंगा लुक दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट है. उन्होंने पर्पल और ब्लू कलर का लंहगा पहना है. साथ ही इयररिंग और मांगटीका कैरी करके लुक में चार चांद लगा दिए है. इस दिवाली आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं.
मुनमुन दत्ता का ये लहंगा लुक दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट है. उन्होंने पर्पल और ब्लू कलर का लंहगा पहना है. साथ ही इयररिंग और मांगटीका कैरी करके लुक में चार चांद लगा दिए है. इस दिवाली आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं.
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अगर आप इंडो-वेस्टर्न आटफिट पहना चाहती हैं, तो मुनमुन दत्ता के इस पिंक आटफिट से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. इस लुक को आप हैवी एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट कर सकती हैं.
अगर आप इंडो-वेस्टर्न आटफिट पहना चाहती हैं, तो मुनमुन दत्ता के इस पिंक आटफिट से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. इस लुक को आप हैवी एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट कर सकती हैं.
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मुनमुन दत्ता के ये लुक भी दिवाली के लिए एकदम बेस्ट रहेगा. वो हैवी वर्क का शॉर्ट कुर्ता और स्कर्ट पहने हैं. इसे आप सिंपल एक्सेसरीज के साथ ट्राई कर सकती हैं.
मुनमुन दत्ता के ये लुक भी दिवाली के लिए एकदम बेस्ट रहेगा. वो हैवी वर्क का शॉर्ट कुर्ता और स्कर्ट पहने हैं. इसे आप सिंपल एक्सेसरीज के साथ ट्राई कर सकती हैं.
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अनारकली सूट भी दिवाली पर पहनने के लिए बेस्ट ऑप्शन है. मुनमुन दत्ता ने इस पर्पल सूट को चोकर और सिंपल इयररिंग्स के साथ पहन कर पूरा किया है. ये लुक आसानी से कॉपी किया जा सकता है.
अनारकली सूट भी दिवाली पर पहनने के लिए बेस्ट ऑप्शन है. मुनमुन दत्ता ने इस पर्पल सूट को चोकर और सिंपल इयररिंग्स के साथ पहन कर पूरा किया है. ये लुक आसानी से कॉपी किया जा सकता है.
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इस मल्टीकलर लहंगे में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही है. उन्होंने दुपट्टे को श्रग स्टाइल में ड्रेप किया है. दिवाली पर आप इस लुक से भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
इस मल्टीकलर लहंगे में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही है. उन्होंने दुपट्टे को श्रग स्टाइल में ड्रेप किया है. दिवाली पर आप इस लुक से भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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अगर आप साड़ी पहनने का सोच रही हैं तो मुनमुन दत्ता का ये लुक आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है. दिवाली पर शिमरी साड़ी पहनकर आप चमक सकती हैं.
अगर आप साड़ी पहनने का सोच रही हैं तो मुनमुन दत्ता का ये लुक आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है. दिवाली पर शिमरी साड़ी पहनकर आप चमक सकती हैं.
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येलो कलर के इस शरारा सूट में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही हैं. इस लुक के साथ आप इयररिंग्स और मांगटीका कैरी कर सकती है. दिवाली के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है.
येलो कलर के इस शरारा सूट में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही हैं. इस लुक के साथ आप इयररिंग्स और मांगटीका कैरी कर सकती है. दिवाली के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है.
Published at : 28 Oct 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
Diwali 2026

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