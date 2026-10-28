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दिवाली के लिए बेस्ट हैं तारक मेहता की बबीता जी के ये ट्रेडिशनल आउटफिट्स, आप भी करें ट्राई
इस दिवाली अगर आप ट्रैडिशनल लुक में खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो 'तारक मेहता' की बबीता जी यानी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के इन लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
दिवाली पर हर कोई ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरत दिखना चाहता है. अगर आप भी इस त्योहार पर अपने आउटफिट को लेकर कंफ्यूज हैं, तो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता के स्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उनके ये एथनिक लुक्स दिवाली के लिए परफेक्ट हैं, जिन्हें आप भी ट्राई कर सकती हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 06:54 PM (IST)
Tags :Diwali 2026
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