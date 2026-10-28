दिवाली के लिए बेस्ट हैं तारक मेहता की बबीता जी के ये ट्रेडिशनल आउटफिट्स, आप भी करें ट्राई

मुनमुन दत्ता का ये लहंगा लुक दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट है. उन्होंने पर्पल और ब्लू कलर का लंहगा पहना है. साथ ही इयररिंग और मांगटीका कैरी करके लुक में चार चांद लगा दिए है. इस दिवाली आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं.