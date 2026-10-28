Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनहार्ट सर्जरी के 3 महीने बाद ही काम पर लौट आए थे CID प्रोड्यूसर बीपी सिंह, 111 मिनट के एपिसोड से बनाया था रिकॉर्ड

हार्ट सर्जरी के 3 महीने बाद ही काम पर लौट आए थे CID प्रोड्यूसर बीपी सिंह, 111 मिनट के एपिसोड से बनाया था रिकॉर्ड

CID के प्रोड्यूसर बीपी सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे. कल उनका निधन हो गया. अब एक्टर शिवाजी साटम ने उन्हें याद किया. उन्होंने बताया कि वो सर्जरी के 3 महीने बाद ही काम पर लौट आए थे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Oct 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

'सीआईडी' और 'आहट' जैसे हिट टीवी शोज के प्रोड्यूसर बीपी सिंह के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है.  27 अक्टूबर को उनका निधन हो गया. सितारों से लेकर  फैंस तक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अब 'सीआईडी' के एसीपी प्रद्युम्न यानी एक्टर शिवाजी साटम ने उन्हें याद किया. शिवाजी ने बीपी सिंह को अपना गुरु और दोस्त बताया. 

शिवाजी साटम ने जताया दुख
वैरायटी इंडिया से बात करते हुए शिवाजी साटम ने अपना दुख जाहिर किया. उन्होंने कहा, 'आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर खत्म हो गया. वो एक शानदार इंसान और बहुत अच्छे दोस्त थे. मैंने उनसे सब कुछ सीखा. मैं थिएटर से आया था और स्टेज पर एक्टिंग करना जानता था, लेकिन बीपी सिंह ने मुझे सिखाया कि कैमरे के सामने कैसे परफॉर्म करना है और जरूरत पड़ने पर अपने किरदार को दमदार कैसे बनाना है. उन्होंने मुझे समझाया कि कैमरे पर किसी चीज को बड़ा करके कैसे दिखाया जाता है. वो एक बेहतरीन शिक्षक थे.'

हार्ट सर्जरी के 3 महीने बाद ही काम पर लौट थे बीपी सिंह
शिवाजी साटम ने बताया कि हार्ट की सर्जरी के सिर्फ तीन महीने बाद ही बीपी सिंह दोबारा काम पर लौट आए थे. वो चेज सीक्वेंस शूट करने के लिए कैमरा लेकर जंगल में इधर-उधर दौड़ रहे थे. इतना ही नहीं, दूसरी सर्जरी के छह से सात महीने बाद उन्होंने 111 मिनट का एक ऐसा एपिसोड तैयार किया, जिसे एक ही लगातार शॉट में शूट किया गया था. इस दौरान वो कैमरामैन नितिन राव को पूरे शूट में गाइड करते रहे. इस एपिसोड ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

शिवाजी साटम ने आगे कहा, 'दोस्ती में गलतफहमियां और झगड़े होते हैं, लेकिन हमारे बीच बात कभी इससे आगे नहीं बढ़ी. मेरी जिंदगी के हर दौर में वो मेरे साथ रहे. हमारे रिश्ते को किसी एक नाम तक सीमित नहीं किया जा सकता. वो एक शानदार और बेहतरीन दोस्त थे, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा.

'पद्मश्री मिलना चाहिए था'
उनके जैसे इंसान को पद्मश्री मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें इन सबकी परवाह नहीं थी. वो कहते थे, 'छोड़ो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारे दर्शक तो हमारे साथ हैं ना.' आज भी दर्शक उनके साथ हैं. ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है.'

 कौन थे बीपी सिंह ?
टीवी के दिग्गज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बृजेंद्र पाल सिंह, जिन्हें बीपी सिंह के नाम से जाना जाता था, का 27 अक्टूबर 2026 को हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया. वो मशहूर क्राइम शो 'CID' और हॉरर शो 'आहट' जैसे शो के लिए जाने जाते थे. 

बीपी सिंह ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में दूरदर्शन में न्यूज कैमरामैन के तौर पर अपना करियर शुरू किया. बाद में उन्होंने 'एक शून्य शून्य' जैसे टीवी प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया. इसके बाद उन्होंने 'आहट' बनाया जो काफी पॉपुलर रहा. साल 1998 में उन्होंने 'CID' की शुरुआत की. 

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
CID 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
अर्जुन बिजलानी की पत्नी नेहा ने रखी करवाचौथ पार्टी, टीवी की हसीनाओं ने जमाया रंग, हाथों में रचाई मेहंदी
अर्जुन बिजलानी की पत्नी नेहा ने रखी करवाचौथ पार्टी, टीवी की हसीनाओं ने जमाया रंग
टेलीविजन
अर्जुन बिजलानी ने करवाचौथ पर पत्नी को गिफ्ट की लग्जरी कार, खुशी से झूमीं नेहा स्वामी
अर्जुन बिजलानी ने करवाचौथ पर पत्नी को गिफ्ट की लग्जरी कार, खुशी से झूमीं नेहा स्वामी
टेलीविजन
CID प्रोड्यूसर बीपी सिंह का हार्ट अटैक से निधन, 77 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
CID प्रोड्यूसर बीपी सिंह का हार्ट अटैक से निधन, 77 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
टेलीविजन
काजी तौकीर या माही विज, 'बिग बॉस 20' में किस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी? जानें सातवें हफ्ते की टॉप 10 रैंकिंग
'बिग बॉस 20' की टॉप 10 रैंकिंग आई सामने, काजी तौकीर ने फिर मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महादेव किसी पार्टी के नहीं', त्रिपुंड तिलक पोस्ट पर शिवराज सिंह चौहान का तंज
'महादेव किसी पार्टी के नहीं', त्रिपुंड तिलक पोस्ट पर शिवराज सिंह चौहान का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: 'उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए', यूपी एमएलसी चुनाव की मतगणना के बीच बोले अखिलेश यादव
'उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए', यूपी MLC चुनाव की मतगणना के बीच बोले अखिलेश यादव
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
आईपीएल 2026
WPL 2027 ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड
WPL 2027 ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
विश्व
इजरायल चुनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, उनके साथ से नेतन्याहू को हुआ फायदा
इजरायल चुनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, उनके साथ से नेतन्याहू को हुआ फायदा
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth Gifts For Wife: करवाचौथ पर पत्नी को क्या दें गिफ्ट? ऐसे लूटें अपने चांद का दिल
करवाचौथ पर पत्नी को क्या दें गिफ्ट? ऐसे लूटें अपने चांद का दिल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget