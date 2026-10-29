Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'रामायण' की 'सीता' साई पल्लवी को कैसा पति चाहिए? अमिताभ बच्चन ने पूछा तो खोला राज

'रामायण' की 'सीता' साई पल्लवी को कैसा पति चाहिए? अमिताभ बच्चन ने पूछा तो खोला राज

एक्ट्रेस साई पल्लवी हाल ही में रणबीर कपूर और रवि दुबे के साथ अमिताभ बच्चन के शो 'केबीसी 18' में पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने बिग बी के सामने खुलासा किया कि वो किस तरह के इंसान से शादी करेंगी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Oct 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी 'रामायण' के जरिए दुनियाभर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली हैं. 5 नवंबर को रिलीज होने जा रही इस मूवी में उन्होंने माता सीता का किरदार निभाया है. हाल ही में फिल्म की टीम फिल्म के प्रमोशन के लिए दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' पर पहुंची. इस दौरान साई से बिग बी ने पूछ लिया कि उन्हें शादी के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए? आइए जानते हैं कि इस पर साई ने क्या जवाब दिया?

अमिताभ ने पूछा- किस तरह के इंसान को चुनेंगी?

अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का 18वां सीजन होस्ट कर रहे हैं. हाल ही में उनके शो पर रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे पहुंचे. इस दौरान हॉट सीट पर बैठीं साई से बिग ने पूछा, 'यदि आपने कभी तय किया कि आप विवाह करना चाहती है तो किस तरह के इंसान को चुनेंगी आप?

साई पल्लवी ने कही दिल की बात

बिग बी का सवाल सुनते ही साई मुस्कुराने लगीं और कहा, 'पहले अच्छे इंसान होने चाहिए. बहुत ज्यादा स्वार्थी ना हो. आत्म चिंत करने वाले हो. अपने एक्शन (अपने काम पर नजर) को चेक करना चाहिए. इतनी समझ होनी चाहिए कि वो लाइफ में कहां और किस मुकाम पर है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

अभिनेत्री ने आगे कहा, 'कुछ गलती कर सकते हैं, लेकिन उसको सुधारना चाहिए. ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उसने ऐसा किया, इसलिए मैंने ऐसा किया. मैं बहुत लिस्ट बना रही हूं, ऐसा नहीं है, अच्छे इंसान होना चाहिए.' एक्ट्रेस ने आगे हंसते हुए कहा कि अगर कुकिंग पता हो तो अच्छा होगा.

साई पल्लवी के बारे में

34 साल की साई पल्लवी ने अपना एक्टिंग करियर साल 2015 में आई मलयालम फिल्म 'प्रेमम' से शुरू किया था. ये मूवी चर्चा में रही. इसके बाद उन्होंने 'मारी 2', 'श्याम सिंघा रॉय', 'गार्गी', 'फ़िदा' और 'लव स्टोरी' जैसी फिल्मों से भी पहचान बनाई. एक्ट्रेस का बॉलीवुड डेब्यू आमिर खान के बेटे जुनैद खान के अपोजिट रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दिन' से हुआ. जबकि अब वो रामायण में नजर आएंगी. रामायण को नमित मल्होत्रा और एक्टर यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया. जबकि डायरेक्शन की कमान नितेश तिवारी ने संभाली.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Ramayana Sai Pallavi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा क्लैश, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी रणबीर कपूर की 'रामायण'
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर महाटक्कर, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी 'रामायण'
साउथ सिनेमा
'रामायण' बनेगी यश के करियर की सबसे बड़ी फिल्म? टूटेगा 'KGF 2' का रिकॉर्ड! देखें रिपोर्ट कार्ड
'रामायण' बनेगी यश के करियर की सबसे बड़ी फिल्म? टूटेगा 'KGF 2' का रिकॉर्ड!
साउथ सिनेमा
750 करोड़ के पार हुई 'जेलर 2', बुधवार को भी जमकर छापे नोट, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
750 करोड़ के पार हुई 'जेलर 2', जानें 14वें दिन का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Box Office: मंगलवार को 'जेलर 2' के आगे 'उड़ता तीर' का धमाल, थमने को नहीं तैयार 'दृश्यम 3', जानें- 'प्रहार'-'नई नवेली' का हाल
मंगलवार को 'जेलर 2' के आगे 'उड़ता तीर' का धमाल, 'दृश्यम 3' का भी दिखा दम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस से मांगी माफी! MLC चुनाव रिजल्ट पर बोले- एक सीट जीती है
हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस से मांगी माफी! MLC चुनाव रिजल्ट पर बोले- एक सीट जीती है
बिहार
Bihar MLC Winners List: बिहार की 8 सीटों का रिजल्ट, JDU-JSP 1-1, कांग्रेस 0 पर आउट, पूरी लिस्ट
बिहार की 8 MLC सीटों का रिजल्ट, JDU-JSP 1-1, कांग्रेस 0 पर आउट, पूरी लिस्ट
इंडिया
अब किस बात पर भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'Gen-Z अब उनके दोस्त नहीं'
अब किस बात पर भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'Gen-Z अब उनके दोस्त नहीं'
साउथ सिनेमा
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा क्लैश, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी रणबीर कपूर की 'रामायण'
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर महाटक्कर, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी 'रामायण'
क्रिकेट
RCB ने जैसे ही खरीदा, होटल के कमरे में खुशी से झूम उठी श्रेयंका पाटिल; वीडियो वायरल
RCB ने जैसे ही खरीदा, होटल के कमरे में खुशी से झूम उठी श्रेयंका पाटिल; वीडियो वायरल
विश्व
सिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना
सिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना
गुजरात
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
Home Tips
Luxury Dining Table: घर पर डाइनिंग को 5 स्टार लुक देना है? टेबल सेट करने की ये ट्रिक अपनाएं
घर पर डाइनिंग को 5 स्टार लुक देना है? टेबल सेट करने की ये ट्रिक अपनाएं
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget