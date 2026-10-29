साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी 'रामायण' के जरिए दुनियाभर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली हैं. 5 नवंबर को रिलीज होने जा रही इस मूवी में उन्होंने माता सीता का किरदार निभाया है. हाल ही में फिल्म की टीम फिल्म के प्रमोशन के लिए दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' पर पहुंची. इस दौरान साई से बिग बी ने पूछ लिया कि उन्हें शादी के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए? आइए जानते हैं कि इस पर साई ने क्या जवाब दिया?

अमिताभ ने पूछा- किस तरह के इंसान को चुनेंगी?

अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का 18वां सीजन होस्ट कर रहे हैं. हाल ही में उनके शो पर रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे पहुंचे. इस दौरान हॉट सीट पर बैठीं साई से बिग ने पूछा, 'यदि आपने कभी तय किया कि आप विवाह करना चाहती है तो किस तरह के इंसान को चुनेंगी आप?

साई पल्लवी ने कही दिल की बात

बिग बी का सवाल सुनते ही साई मुस्कुराने लगीं और कहा, 'पहले अच्छे इंसान होने चाहिए. बहुत ज्यादा स्वार्थी ना हो. आत्म चिंत करने वाले हो. अपने एक्शन (अपने काम पर नजर) को चेक करना चाहिए. इतनी समझ होनी चाहिए कि वो लाइफ में कहां और किस मुकाम पर है.'

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अभिनेत्री ने आगे कहा, 'कुछ गलती कर सकते हैं, लेकिन उसको सुधारना चाहिए. ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उसने ऐसा किया, इसलिए मैंने ऐसा किया. मैं बहुत लिस्ट बना रही हूं, ऐसा नहीं है, अच्छे इंसान होना चाहिए.' एक्ट्रेस ने आगे हंसते हुए कहा कि अगर कुकिंग पता हो तो अच्छा होगा.

साई पल्लवी के बारे में

34 साल की साई पल्लवी ने अपना एक्टिंग करियर साल 2015 में आई मलयालम फिल्म 'प्रेमम' से शुरू किया था. ये मूवी चर्चा में रही. इसके बाद उन्होंने 'मारी 2', 'श्याम सिंघा रॉय', 'गार्गी', 'फ़िदा' और 'लव स्टोरी' जैसी फिल्मों से भी पहचान बनाई. एक्ट्रेस का बॉलीवुड डेब्यू आमिर खान के बेटे जुनैद खान के अपोजिट रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दिन' से हुआ. जबकि अब वो रामायण में नजर आएंगी. रामायण को नमित मल्होत्रा और एक्टर यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया. जबकि डायरेक्शन की कमान नितेश तिवारी ने संभाली.