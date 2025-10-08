टीवी का पॉपुलर सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल' का अभी तक 15 सीजन प्रसारित हो चुका है, जिसने लोगों को खूब एंटरटेन भी किया. अब शो के नए सीजन की घोषणा हो चुकी है. इस घोषणा के बाद से दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

बता दें जल्द ही टीवी पर इंडियन आइडल 16 दस्तक देने जा रहा है. मेकर्स ने हाल ही में शो का प्रोमो शेयर किया है और प्रीमियर डेट की भी घोषणा की है. 'इंडियन आइडल' का नया सीजन नई थीम के साथ टीवी पर दस्तक देने जा रहा है.

कब से शुरू होगा इंडियन आइडल

वहीं,श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और बादशाह बतौर जज इस शो में दिखाई देने वाले हैं.इस आर्टिकल के जरिए जानें इंडियन आइडल 16 कब से शुरू होने वाला है.बता दें 'इंडियन आइडल' का नया सीजन 18 अक्तूबर से सोनी टीवी पर शुरू होने वाला है.

इसके अलावा इसे सोनी लिव पर भी स्ट्रीम किया जाएगा. शो के मेकर्स ने नए सीजन की थीम यादों की प्लेलिस्ट रखी है. ऐसे में इंडियन आइडल 16 पुराने गानों को वर्तामान समय से जोड़ने पर बेस्ड होने वाला है. प्रोमो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा- देखिए 'इंडियन आइडल 18' अक्तूबर से रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर..

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

इस सिगिंग शो में कंटेस्टेंट ना सिर्फ बेहतरीन गाना गाते हैं बल्कि शो के दौरान लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता भी बनाते हैं. अब तक इंडियन आइडल ने देश को 15 विनर दिए हैं. आपको बता दें इंडियन आइडल 15 का खिताब मानषी घोष ने अपने नाम किया था. हर बार की तरफ नया सीजन भी दर्शकों को भरपूर एंटरटेन करने वाला है और एक अच्छा टैलेंट इंडस्ट्री को देकर जाएगा.

ये भी पढ़ें:-Arbaaz Khan नेटवर्थ: रणबीर कपूर और अजय देवगन से ज्यादा अमीर हैं सलमान के भाई, जानें इनकम