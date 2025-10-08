Indian Idol 16: इस दिन से शुरू होने जा रहा है 'इंडियन आइडल' का नया सीजन, जानें कब और कहां देखें
सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' का नया सीजन टीवी पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. एक बार फिर से इस शो के जरिए छोटे पर्दे पर देश की बेहतरीन गायक अपनी गायकी से लोगों को एंटरटेन करेंगे.
टीवी का पॉपुलर सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल' का अभी तक 15 सीजन प्रसारित हो चुका है, जिसने लोगों को खूब एंटरटेन भी किया. अब शो के नए सीजन की घोषणा हो चुकी है. इस घोषणा के बाद से दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.
बता दें जल्द ही टीवी पर इंडियन आइडल 16 दस्तक देने जा रहा है. मेकर्स ने हाल ही में शो का प्रोमो शेयर किया है और प्रीमियर डेट की भी घोषणा की है. 'इंडियन आइडल' का नया सीजन नई थीम के साथ टीवी पर दस्तक देने जा रहा है.
कब से शुरू होगा इंडियन आइडल
वहीं,श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और बादशाह बतौर जज इस शो में दिखाई देने वाले हैं.इस आर्टिकल के जरिए जानें इंडियन आइडल 16 कब से शुरू होने वाला है.बता दें 'इंडियन आइडल' का नया सीजन 18 अक्तूबर से सोनी टीवी पर शुरू होने वाला है.
इसके अलावा इसे सोनी लिव पर भी स्ट्रीम किया जाएगा. शो के मेकर्स ने नए सीजन की थीम यादों की प्लेलिस्ट रखी है. ऐसे में इंडियन आइडल 16 पुराने गानों को वर्तामान समय से जोड़ने पर बेस्ड होने वाला है. प्रोमो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा- देखिए 'इंडियन आइडल 18' अक्तूबर से रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर..
इस सिगिंग शो में कंटेस्टेंट ना सिर्फ बेहतरीन गाना गाते हैं बल्कि शो के दौरान लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता भी बनाते हैं. अब तक इंडियन आइडल ने देश को 15 विनर दिए हैं. आपको बता दें इंडियन आइडल 15 का खिताब मानषी घोष ने अपने नाम किया था. हर बार की तरफ नया सीजन भी दर्शकों को भरपूर एंटरटेन करने वाला है और एक अच्छा टैलेंट इंडस्ट्री को देकर जाएगा.
