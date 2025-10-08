अरबाज खान बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम हैं. उन्होंने 1996 में 'दरार' फिल्म से इंडस्ट्री में कदम रखा था.एक्टर ने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है.इतना ही नहीं बल्कि वो दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर सीरीज के निर्माता भी हैं.

इन दिनों एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.दरअसल, हाल ही में अरबाज खान और शूरा खान ने बेबी गर्ल का स्वागत किया है.अरबाज खान के पिता बनने के बाद अब लोग उनके बारे में छोटी-बड़ी हर डिटेल जानने के लिए बेताब हैं. ज्यादातर लोग तो ये जानना चाहते हैं कि अरबाज खान की नेटवर्थ क्या है.चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं.

अरबाज खान की नेटवर्थ

अरबाज खान बेशक फिल्मों में अपने भाई सलमान खान की तरह नाम ना बना पाए हों, लेकिन कमाई में अजय देवगन और रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स से भी आगे हैं. GQ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अरबाज खान 500 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं.





अरबाज खान बेशक एक्टर के तौर पर उतने सफल ना हो पाए हों, लेकिन फिल्म मेकिंग के बिजनेस से वो मोटी कमाई करते हैं.बता दें अरबाज खान के पास लग्जरी कारों का कलेक्शन भी है. उनके पास टोयोटा लैंड क्रूजर, बीएमडब्ल्यू 7, रेंज रोवर और ऑडी Q7 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं.आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर्स अजय देवगन और रणबीर कपूर रईसी के मामले में अरबाज खान से काफी पीछे हैं.

अजय देवगन नेटवर्थ

अजय देवगन ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म में काम किया है. GQ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 427 करोड़ रुपये है.अजय देवगन एक्टिंग के अलावा बिजनेस से भी मोटी कमाई करते हैं. एक्टर ने कई तरह के बिजनेस में इंवेस्टमेंट कर रखा है.

रणबीर कपूर नेटवर्थ

रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में बने हुए हैं.हिंदुस्तान टाइम्स, ज़ी और अन्य की रिपोर्ट के अनुसार रणबीर कपूर की नेटवर्थ 345 करोड़ रुपए है.मनीमिंट के अनुसार रणबीर साल में 30 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं.

ये भी पढ़ें:-यू-ट्यूब से कितना कमाती हैं भारती सिंह? कॉमेडियन ने कहा था- बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं