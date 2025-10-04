छोटे पर्दे पर 8 साल बाद कमबैक करने वाला ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि शरद केलकर हैं. इन्होंने टीवी से लेकर फिल्मी दुनिया तक में खूब नाम कमाया है.इतना ही नहीं एक्टर होने के साथ-साथ वो वॉइसओवर आर्टिस्ट भी हैं. शरद ने ही 'बाहुबली' सीरीज में प्रभास को अपनी आवाज दी थी.

एक्टर को अजय देवगन की फिल्म 'तान्हाजी- द अनसंग वॉरियर' में भी देखा गया था.टीवी पर शरद ने 8 साल बाद तुम से तुम तक से कमबैक किया है. एक्टर को इस शो के लिए जितनी फीस मिल रही है, उसने उन्हें टीवी का हाइएस्ट पेड एक्टर बना दिया है.

कमाते हैं करोड़ों

डीएनए के अनुसार शरद इस शो के लिए प्रति एपिसोड 3.50 लाख रुपये चार्ज करते हैं. इस शो की शूटिंग महीने के 30 दिन भी चलती है.ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि महीने में एक्टर करोड़ रुपए कमा लेते हैं.शरद केलकर का शो 'तुम से तुम तक' जी टीवी पर प्रसारित हो रहा है.





इस शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर भी देखा जा सकता है.इस शो में शरद केलकर के ऑपोजिट निहारिका चौकसे नजर आ रही हैं. इस शो का प्रीमियर 28 अप्रैल को हुआ था. शो में शरद को 46 साल का दिखाया गया है और निहारिका को 19 साल का दिखाया गया है.

उम्र के फासले पर हुआ विवाद

जब शो का प्रोमों आया था तो काफी विवाद हुआ था, क्योंकि लीड एक्टर्स की उम्र में काफी ज्यादा फासला है. हालांकि, विवाद से इस शो को फायदा ही हुआ. अब ये शो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. आलम ये है कि महज कुछ ही महीनों में इस सीरियल ने टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 में जगह बना ली है. इतना ही नहीं बल्कि इस शो ने तो तारक मेहता को भी पछाड़ दिया है.

