एक्सप्लोरर
'जवानी' के दिनों में ऐसी दिखती थीं 'उर्मिला मातोड़कर', यंग ऐज की ये तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे फिदा
उर्मिला मातोंडकर बहुत ही कम समय में अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर हर किसी की फेवरेट बन गई थीं. एक वक्त था जब वो सपरस्टार एक्टर से भी ज्यादा फीस लेती थीं.
उर्मिला मातोंडकर 90 के दशक में डांस, एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से मेकर्स की पहली पसंद बन गई थीं. ऐसे में निर्माता उन्हें सुपरस्टार से ज्यादा फीस देकर फिल्मों में कास्ट किया करते थे.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 04 Oct 2025 04:03 PM (IST)
Tags :Urmila Matondkar
बॉलीवुड
7 Photos
मलाइका के इन ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन से लें इंस्पिरेशन, फेस्टिव सीजन में बनाएं सबको अपना मुरीद
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान खान की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
बॉलीवुड
7 Photos
किसी महल से कम नहीं है विजय देवरकोंडा का घर, इनसाइड तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें
बॉलीवुड
10 Photos
रणवीर सिंह की सास हैं बेहद खूबसूरत, बेटी दीपिका पादुकोण को देती हैं कड़ी टक्कर, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर IDF की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
टेलीविजन
‘आप झगड़े की जड़ हैं..’, कुनिका पर फूटा सलमान का गुस्सा, जमकर लगाई डांट
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion