हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'जवानी' के दिनों में ऐसी दिखती थीं 'उर्मिला मातोड़कर', यंग ऐज की ये तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे फिदा

'जवानी' के दिनों में ऐसी दिखती थीं 'उर्मिला मातोड़कर', यंग ऐज की ये तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे फिदा

उर्मिला मातोंडकर बहुत ही कम समय में अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर हर किसी की फेवरेट बन गई थीं. एक वक्त था जब वो सपरस्टार एक्टर से भी ज्यादा फीस लेती थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 04:03 PM (IST)
उर्मिला मातोंडकर बहुत ही कम समय में अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर हर किसी की फेवरेट बन गई थीं. एक वक्त था जब वो सपरस्टार एक्टर से भी ज्यादा फीस लेती थीं.

उर्मिला मातोंडकर 90 के दशक में डांस, एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से मेकर्स की पहली पसंद बन गई थीं. ऐसे में निर्माता उन्हें सुपरस्टार से ज्यादा फीस देकर फिल्मों में कास्ट किया करते थे.

1/11
हाय रामा ये क्या हुआ सॉन्ग उर्मिला मातोंडकर के कातिलाना डांस मूव्स की वजह से काफी पॉपुलर हुआ था. अपने करियर में एक्ट्रेस ने मासूम, सत्या, रंगीला, भूत, प्यार तूने क्या किया और जंगल जैसी फिल्मों में काम किया.
हाय रामा ये क्या हुआ सॉन्ग उर्मिला मातोंडकर के कातिलाना डांस मूव्स की वजह से काफी पॉपुलर हुआ था. अपने करियर में एक्ट्रेस ने मासूम, सत्या, रंगीला, भूत, प्यार तूने क्या किया और जंगल जैसी फिल्मों में काम किया.
2/11
एक्ट्रेस ने 1977 में करम के जरिए बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. लेकिन, उन्हें पॉपुलैरिटी मिली मासूम के जरिए.
एक्ट्रेस ने 1977 में करम के जरिए बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. लेकिन, उन्हें पॉपुलैरिटी मिली मासूम के जरिए.
3/11
उर्मिला साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं. मलयालम सिनेमा में उन्होंने फिल्म चारणक्यन से डेब्यू किया था.
उर्मिला साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं. मलयालम सिनेमा में उन्होंने फिल्म चारणक्यन से डेब्यू किया था.
4/11
हालांकि, आमिर खान की रंगीला से उर्मिला रातोंरात स्टार बन गईं. इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था.
हालांकि, आमिर खान की रंगीला से उर्मिला रातोंरात स्टार बन गईं. इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था.
5/11
उसके बाद उर्मिला ने हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी और वो 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस बन गईं. डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वो मेल एक्टर्स से ज्यादा फीस चार्ज करती थीं.
उसके बाद उर्मिला ने हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी और वो 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस बन गईं. डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वो मेल एक्टर्स से ज्यादा फीस चार्ज करती थीं.
6/11
रिपोर्ट के अनुसार रंगीला की शूटिंग के दौरान उर्मिला को राम गोपाल वर्मा से प्यार हो गया था. उन्होंने एक्ट्रेस को कई हिट फिल्मों में कास्ट किया.
रिपोर्ट के अनुसार रंगीला की शूटिंग के दौरान उर्मिला को राम गोपाल वर्मा से प्यार हो गया था. उन्होंने एक्ट्रेस को कई हिट फिल्मों में कास्ट किया.
7/11
राम गोपाल वर्मा की वाइफ को जब उर्मिला संग उनके अफेयर की खबरें मिली तो कहा जाता है कि उन्होंने एक्ट्रेस को थप्पड़ जड़ दिया था.
राम गोपाल वर्मा की वाइफ को जब उर्मिला संग उनके अफेयर की खबरें मिली तो कहा जाता है कि उन्होंने एक्ट्रेस को थप्पड़ जड़ दिया था.
8/11
उसके बाद उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा से दूरी बना ली. कहा जाता है कि यही वक्त था जब उर्मिला के करियर में डाउन फॉल आया था.
उसके बाद उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा से दूरी बना ली. कहा जाता है कि यही वक्त था जब उर्मिला के करियर में डाउन फॉल आया था.
9/11
धीरे-धीरे उर्मिला बड़े पर्दे से दूर होने लगीं. एक्ट्रेस ने उसके बाद 2016 में मोहसिन अख्तर नाम के एक्टर और मॉडल के संग शादी की.
धीरे-धीरे उर्मिला बड़े पर्दे से दूर होने लगीं. एक्ट्रेस ने उसके बाद 2016 में मोहसिन अख्तर नाम के एक्टर और मॉडल के संग शादी की.
10/11
मोहसिन और उर्मिला की उम्र में 0 साल का अंतर था. हालांकि, ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला. कपल ने 2024 में तलाक ले लिया.
मोहसिन और उर्मिला की उम्र में 0 साल का अंतर था. हालांकि, ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला. कपल ने 2024 में तलाक ले लिया.
11/11
उर्मिला मातोंडकर अब सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं.एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
उर्मिला मातोंडकर अब सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं.एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
Published at : 04 Oct 2025 04:03 PM (IST)
Tags :
Urmila Matondkar

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर IDF की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
टेलीविजन
‘आप झगड़े की जड़ हैं..’, कुनिका सदानंद पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, जमकर लगाई डांट, वीडियो वायरल
‘आप झगड़े की जड़ हैं..’, कुनिका पर फूटा सलमान का गुस्सा, जमकर लगाई डांट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bobby Deol Interview बॉलीवुड की सफलता के बुरे पहलू, आर्यन खान का निर्देशन, स्माइल फाउंडेशन और भी बहुत कुछ
वरुण धवन कहते हैं,
जान्हवी कपूर कहती हैं, ''सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक पूर्ण पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है।''
Toxic Cough Syrup: MP में Coldrif बैन, 11 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन?
Rule of Law: CJI BR Gavai का बड़ा बयान, 'बुलडोजर से नहीं, कानून से चलता है देश'

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर IDF की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
टेलीविजन
‘आप झगड़े की जड़ हैं..’, कुनिका सदानंद पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, जमकर लगाई डांट, वीडियो वायरल
‘आप झगड़े की जड़ हैं..’, कुनिका पर फूटा सलमान का गुस्सा, जमकर लगाई डांट
विश्व
US आर्मी में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
शिक्षा
स्वदेशी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत तक, NCERT ने स्टूडेंट्स के लिए खास शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया
स्वदेशी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत तक, NCERT ने स्टूडेंट्स के लिए खास शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया
यूटिलिटी
अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget