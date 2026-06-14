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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनपापा गुरमीत चौधरी को देखकर 4 साल की बेटी ने शुरू की जिम ट्रेनिंग, बाइसेप्स फ्लॉन्ट करती दिखीं लियाना

पापा गुरमीत चौधरी को देखकर 4 साल की बेटी ने शुरू की जिम ट्रेनिंग, बाइसेप्स फ्लॉन्ट करती दिखीं लियाना

गुरमीत चौधरी ने हाल ही में अपनी चार साल की बेटी लियाना के साथ कुछ क्यूट तस्वीरें पोस्ट की हैं. जिनमें नन्ही लियाना जिम में पापा को कॉपी करती और मसल्स फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 02:04 PM (IST)
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टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी सोशल मीडिया  पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में एक्टर ने अपनी बड़ी बेटी लियाना के साथ बेहद क्यूट फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में नन्ही लियाना अपने पापा को देखकर जिम में उनकी नकल करती नजर आ रही हैं, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

गुरमीत चौधरी की बेटी का क्यूट मोमेंट वायरल
गुरमीत चौधरी ने अपनी बेटी के साथ जिम में बिताए खास पलों की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दोनों की प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. तस्वीरों में गुरमीत चौधरी अपनी बेटी लियाना के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं.

वहीं, लियाना भी मजेदार अंदाज में अपनी बाइसेप्स फ्लॉन्ट करती दिखीं. बाप-बेटी की इस क्यूट जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया. तस्वीरों में गुरमीत अपने फिट लुक, बाइसेप्स और एब्स फ्लॉन्ट करते भी नजर आए.

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पोस्ट के साथ एक्टर ने लिखा, 'जिम में हर रेपिटिशन आसान लगने लगता है, जब मुझे पता होता है कि कोई मुझे देख रहा है और मुझसे सीख रहा है.' गुरमीत का ये पोस्ट फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

गुरमीत चौधरी की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग बाप-बेटी की क्यूट बॉन्डिंग की तारीफ कर रहे हैं. वहीं, कई सेलेब्स ने भी पोस्ट पर रिएक्ट किया है. एक्ट्रेस ईशा मालविया ने कमेंट करते हुए लियाना को 'क्यूटी' बताया, जबकि फैंस भी दिल वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं.

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बता दें, गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी की बड़ी बेटी लियाना 4 साल की हैं. छोटी बेटी दिविशा की उम्र लगभग 3.5 साल है. गुरमीत चौधरी की शादी 15 फरवरी 2011 को एक्ट्रेस देबिना बनर्जी के साथ हुई थी. हालांकि, इस कपल ने पहले, 2006 में मुंबई के एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. दोनों साथ में शो रामायण में नजर आए थें.

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Published at : 14 Jun 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Gurmeet Choudhary Debina Bonnerjee
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