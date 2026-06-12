'5 लेयर्स कटीं खांसी आने पर बॉडी हिल जा रही' दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया डिलीवरी के बाद का दर्द

टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने इस साल मई में अपने पति विवेक दहिया के साथ जुड़वां बेटों का वेलकम किया. जुड़वां बच्चों के आने के कुछ ही दिनों बाद, उन्होंने हाल ही में उनकी पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है.

दिव्यांका त्रिपाठी ने बेटों संग शेयर की फोटो

हाल ही में मां बनीं दिव्यांका ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने जुड़वां बच्चों के साथ तस्वीरें शेयर कीं. पहली तस्वीर में दिव्यांका अपने बेटे को गोद में लिए हुए उसके गाल पर प्यार से किस करती हुई दिख रही हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर में, वो अपने दूसरे जुड़वां बच्चे को प्यार से गोद में लिए हुए हैं और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है.

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हालांकि एक्ट्रेस ने अभी बच्चों का फेस रिवील नहीं किया है. दिव्यांका ने इमोजी से अपने जुड़वां बच्चों का फेस हाइड किया. दिव्यांका ने इन तस्वीरें के साथ एक दिल छू लेने शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मुझे चुनने के लिए शुक्रिया.'

एक्ट्रेस का ये पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया. फैंस इन फोटोज पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. फैंस के साथ कई सेलेब्स ने भी फोटोज पर रिएक्ट किया है. आरती सिंह ने लिखा, 'मां बेटा सबसे प्यारे', अदा खान ने लिखा, 'माशाअल्लाह बधाई हो', वहीं रुहानिका धवन ने कई दिल वाले इमोजी भेजे.

दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया डिलवरी के बाद का दर्द

बता दें, दिव्यांका त्रिपाठी अक्सर अपने व्लॉग के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़े कई अपडेट्स भी शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि मुझे खांसी आई जिसने मेरी जान लेली. ऐसा लगा की अंदर स्टमक में एक ब्लास्ट हुआ. उन्होंने आगे कहा, सी सेक्शन सर्जरी के टाइम पर बहुत कुछ होता है. पांच लेयर्स कटती हैं. उसके बाद अगर एक खांसी आती है तो ये बहुत पेनफुल होता है. एक्ट्रेस ने बताया कि वो मेथी, ड्राई फ्रूट के लड्डू खा रही हैं.

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दिव्यांका त्रिपाठी ने एक्टर विवेक दहिया से साल 2016 में शादी की थी. 10 साल बाद अब ये कपल एक बच्चें के पेरेंट्स बने हैं.