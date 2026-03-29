गोपी बहू ने कोकिला मोदी और अहम जी संग शेयर की तस्वीरें, फैंस ने राशि को किया मिस

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जिना मानेक को साथ निभाना साथिया में गोपी बहू की भूमिका निभाकर खूब पॉपुलैरिटी मिली थी.अब उन्होंने एक बार फिर से कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर पुरानी यादों को ताजा कर दिया है. गोपी बहू का कैरेक्टर मासूमियत से भरा हुआ था, जो भक्ति और मजबूत वैल्यूज की वजह से पसंद की जाती थी.

शो जब शुरू हुआ था तो गोपी बहू को भोली-भाली और शर्मीली सी लड़की के किरदार में देखा गया था. लेकिन, बाद में उन्हें एक आत्मविश्वासी महिला के रूप में देख दर्शक उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाए.आज भी गोपी बहू का कैरेक्टर लोगों के दिलों में बसता है.

गोपी, कोकिला और अहम को एक साथ देख फैंस को आई राशि की याद

अब इंस्टाग्राम पर जिया मानेक ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में जिया मानेक के संग रूपल पटेल और मोहम्मज नाजिम दोनों नजर आ रहे हैं. बता दें रूपल पटेल ने शो में कोकिला मोदी का रोल प्ले किया था. वहीं, मोहम्मद नाजिम को शो में अहम मोदी के रोल में देखा गया था.

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दूसरी तस्वीर में जिया और रूपल दिखाई दे रहे हैं, जो शो के एक सीन के दौरान का है. वहीं, तीसरी फोटो में जिया अपने कैरेक्टर गोपी बहू के अंदाज में नजर आ रही हैं. तस्वीरों को शेयर कर जिया ने कैप्शन में लिखा,'सास-बहू की नोकझोंक से लेकर पति-पत्नी के पलों तक.







हमने आपको खूब ड्रामा दिखाया.लेकिन पर्दे के पीछे? बस हंसी, मस्ती और ढेर सारी यादें. आपको बता दें कि साथ निभाना साथिया टीवी का सबसे लंबे समय तक चलने वाले टीवी सीरियल्स में से एक था. बता दें बाद में इस शो में जिया मानेक को देवोलीना भट्टाचार्जी ने रिप्लेस किया था.

शो में मोदी परिवार की कहानी को दिखाया गया था.इस शो में ठेठ गुजराती ज्वॉइंट फैमिली के सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को दिखाया गया था. उसके बाद शो की कहानी गोपी की बेटियों मीरा और विद्या पर फोकस कर दी गई. जिया की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस राशि को बहुत मिस कर रहे हैं.

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