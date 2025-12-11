स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में किंजल की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली निधि शाह किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया था कि वो शो में अनुज कपाड़िया की भूमिका निभाने वाले गौरव खन्ना को डेट कर रही थीं.

आपको बता दें कि गौरव खन्ना पहले से ही शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम आकांक्षा चमोला है.गौरव ने बिग बॉस 19 के विनर का ताज अपने नाम किया है. हालांकि, निधि संग अफेयर की खबरों पर गौरव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है. लेकिन, निधि शाह ने अब इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है.

ऐसे हुई अफेयर की चर्चा शुरू

ये सब तबसे शुरू हुआ जब निधि शाह ने गौरव खन्ना के एक पोस्ट को इंस्टाग्राम पर लाइक किया, जिसमें ये कहा गया कि गौरव बिग बॉस 19 की जीत के लायक नहीं थे और उनका मजाक उड़ाया गया.निधि ने जैसे ही इस पोस्ट को लाइक किया उनके अफेयर की चर्चा शुरू हो गई.





एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा,'अनुपमा के दौरान इनका अफेयर चल रहा था.' निधि ने बिना समय गंवाए और हिचकिचाए यूजर को करारा जवाब दिया और लिखा,'हां, तुम बेहतर जानते हो.' साथ ही हंसने वाली इमोजी भी बनाया.बता दें गौरव खन्ना हाल ही में बिग बॉस 19 के विनर बने हैं.

उन्होंने फरहाना भट्ट को हराकर ये जीत हासिल की है.ट्रॉफी के साथ-साथ उन्हें 50 लाख रुपये का ईनाम भी मिला है. फरहाना इस सीजन की फर्स्ट रनर अप बनीं. प्रणित मोरे सेकंड रनरअप रहे. तान्या मित्तल और अमाल मलिक चौथे और पांचवे नंबर पर रहे.गौरव खन्ना से जब पूछा गया कि बिग बॉस 19 में उन्होंने कुछ खास नहीं किया, फिर भी वो कैसे जीत गए.

एक्टर ने फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में कहा,'मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं वहां अंदर मौजूद 15 लोगों को खुश करने के लिए नहीं था. मैं वहां मुझे देखने वाले 15 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए था. कहीं ना कहीं मैंने अपनी छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी है. इसलिए मुझे लोगों ने वोट दिया. क्योंकि अंदर मौजूद ये 15 लोग मुझे हर हफ्ते नॉमिनेट कर रहे थे.'

ये भी पढ़ें:-TRP List: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टॉप 5 से बाहर, 'गंगा मां की बेटियां' ने टॉप 3 में बनाई जगह, जानें टीआरपी में कौन निकला आगे