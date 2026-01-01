नए साल पर 4 महीने के बेटे के संग झूमकर नाचीं गौहर खान , वायरल हुई वीडियो, जानें क्यों हो रही है तारीफ
बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक न्यू ईयर के जश्न में डूबा हुआ है. एक्ट्रेस ने नए साल के मौके पर अपने बेटे की झलक दिखाई है. वीडियो में एक्ट्रेस बेटे के संग डांस करते हुए जेन बीटा को सलाह दे रही हैं.
देशभर के लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन में डूबे हुए हैं. वहीं फिल्मी और टीवी सेलेब्स भी पीछे नहीं हैं. इसी बीच गौहर खान ने 2025 का आखिरी दिन परिवार के संग सेलिब्रेट किया. गौहर ने एक फैमिली फंक्शन की तस्वीर शेयर की, जिसमें वो संगीत में दिल खोलकर नाचते हुए दिखाई दे रही हैं.
इंस्टाग्राम स्टोरीज पर गौहर ने परिवार के संग शेयर किया हुआ एक वीडियो रीपोस्ट किया. वीडियो में, एक्ट्रेस एक खूबसूरत सूट पहने हुए मंच पर चढ़ती दिख रही हैं. इतना ही नहीं वो फेमस सॉन्ग गल बन गई की धुन पर थिरक रही हैं. वीडियो पर लिखा था,'सबसे प्यारी गौहर बाजी का डांस.' गौहर ने इस वीडियो को परिवार कैप्शन और एक लाल दिल वाले इमोजी के संग दोबारा पोस्ट किया.
गौहर खान ने जेन बीटा को दी ये एडवाइस
गौहर का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने बेटे से बातें करती दिख रही हैं.इतना ही नहीं वीडियो को शेयर करते हुए लिखा,'मम्मी की तरह से जेन बीटा बच्चे को दी जाने वाली एडवाइस.' गौहर 'हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना' पर बैठे हुए डांस कर रही हैं और फिर बेटे को गोद में ले लेती हैं.
View this post on Instagram
ये कोई पहला मौका नहीं था जब गौहर ने अचानक से परफॉर्मेंस देकर हर किसी को चौंका दिया. इससे पहले बेटे के जन्म के एक महीने बाद ही एक्ट्रेस ने करण औजला के सॉन्ग फॉर ए रीजन पर जमकर डांस किया था. वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था. मालूम हो गौहर खान और जैद दरबार ने इंस्टाग्राम पर अपने दूसरे बच्चे के जन्म की खुशखबरी शेयर की थी.
मालूम हो एक्ट्रेस के दूसरे बेटे का जन्म 1 सितंबर 2025 को हुआ था. इससे पहले 2023 में एक्ट्रेस ने अपने बड़े बेटे जेहान का स्वागत किया था. गौहर ने 2020 में जैद संग शादी की थी. इन दिनों बेशक गौहर किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
ये भी पढ़ें:-मां की दूसरी शादी को लेकर ये क्या बोल गईं फरहाना भट्ट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रिएक्शन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL