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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनपीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड, गजेंद्र चौहान ने की तारीफ, बोले- देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए

पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड, गजेंद्र चौहान ने की तारीफ, बोले- देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए

Gajendra Chauhan Praises PM Modi: एक्टर गजेंद्र चौहान ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने विकास से लेकर मुश्किल समय में देश को मजबूती से संभाला है.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 10 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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प्रधानमंत्री मोदी के लगातार बढ़ते कार्यकाल और देश के लिए किए गए कामों को लेकर गजेंद्र चौहान ने खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने पीएम मोदी की मेहनत, लीडरशिप और देश के विकास में उनकी भूमिका की तारीफ की.

पीएम मोदी को दी बधाई

एक्टर गजेंद्र चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. पीएम मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं. चौहान ने कहा कि 9 जून को पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और 10 जून को वो इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे.

पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड, गजेंद्र चौहान ने की तारीफ, बोले- देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए

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विकास पर रहता है पूरा ध्यान

गजेंद्र चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अभूतपूर्व और समर्पित नेता हैं. उनका पूरा ध्यान देश और देशवासियों के विकास पर केंद्रित रहता है. मैं पीएम मोदी को लंबे समय से जानता हूं और मुझे उन्हें करीब से देखने का अवसर भी मिला है.

'मोदी' का मतलब बताया था 'मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया'

एक्टर ने बताया, 'साल 2014 में मैने 'मोदी' का अर्थ 'मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया' बताया था और प्रधानमंत्री ने अपने कार्यों से इसे साबित भी किया है. उनके नेतृत्व में देश ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है. चाहे सड़क और हाईवे निर्माण हो, गंगा की सफाई, रक्षा क्षेत्र का सशक्तीकरण या औद्योगिक विकास, हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया है.

गजेंद्र चौहान ने दावा किया कि भारत आज मोबाइल प्रोडक्शन के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल हो चुका है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के साथ-साथ जनता को भी अपने साथ जोड़कर रखा है. उनका 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा इसी सोच को दिखाता है.

कोविड के मुश्किल दौर का किया जिक्र

कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए चौहान ने कहा कि यह देश और दुनिया के लिए बेहद कठिन समय था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला. भारत ने कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई, जिसके लिए वो देश आज भी भारत के प्रति आभार व्यक्त करते हैं.

उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियों और तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच भी प्रधानमंत्री मोदी देश को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं. चौहान के अनुसार पीएम मोदी ने हमेशा देशहित को प्राथमिकता दी है और अपने व्यक्तिगत जीवन से अधिक देश की सेवा को महत्व दिया है.

कभी छुट्टी नहीं लेने का किया दावा

गजेंद्र चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग इंस्पिरेशनल है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने कभी छुट्टी नहीं ली. उन्होंने ये भी कहा कि त्योहारों के समय प्रधानमंत्री सीमाओं पर जाकर जवानों का एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं. दीपावली के दिनों में जब पूरा देश अपने घरों में छुट्टियां मनाता है और परिवार के साथ त्योहार मनाता है, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री मोदी सीमा पर जाकर हमारे जवानों का हौसला बढ़ाते हैं. ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है.

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भारत को आगे बढ़ाने में निभा रहे बड़ी भूमिका

उन्होंने कहा, 'वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए भी, आज तक एक दिन की छुट्टी नहीं ली है. वो बहुत कम समय सोते हैं. उनके चारों तरफ हमेशा कैमरे रहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी कैमरे में उन्हें जम्हाई लेते हुए नहीं देखा गया. ये दिखाता है कि वो कितने जागरूक और अपने काम में पूरी तरह लीन रहते हैं. मैं ऐसे अभूतपूर्व प्रधानमंत्री को अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी मोदी जी इसी तरह देश और देशवासियों के लिए काम करते रहेंगे.

'पीएम मोदी की मेहनत से भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है. अर्थव्यवस्था को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है. इतने कठिन समय में भी उन्होंने देश को मजबूती से संभाला है. उनकी कार्यशैली बहुत सराहनीय है.'

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Published at : 10 Jun 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Gajendra Chauhan PM Narendra Modi
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