माधुरी को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? सालों बाद खुद बताई सच्चाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे बहुत पसंद है...' माधुरी दीक्षित को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? सालों बाद खुद बताई सच्चाई

'मुझे बहुत पसंद है...' माधुरी दीक्षित को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? सालों बाद खुद बताई सच्चाई

Suresh Wadkar On Madhuri Dixit: दिग्गज सिंगर सुरेश वाडकर ने मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है. उन्होंने एक अफवाह पर बात करते हुए माधुरी को अपनी अच्छी दोस्त बताया है.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 09 Jun 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

Suresh Wadkar On Madhuri Dixit: हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने न सिर्फ फैंस के बल्कि बॉलीवुड दिग्गजों के दिल भी धड़काए हैं. बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाने देने वाले सिंगर सुरेश वाडकर भी माधुरी के दीवाने हैं. कहा जाता है कि सुरेश को तो माधुरी से शादी करने का प्रपोजल भी मिला था, लेकिन उन्होंने प्रपोजल ठुकरा दिया था. अब सालों बाद खुद सुरेश ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सारी सच्चाई बयां कर दी है.

सुरेश को मिला था माधुरी से शादी का प्रपोजल?

कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि 80 के दशक के दौरान सुरेश वाडकर को माधुरी से शादी करने का प्रपोजल मिला था, लेकिन उन्होंने माधुरी को दुबली-पतली लड़की कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था. अब इसे लेकर सुरेश ने द लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में कहा, 'हे भगवान, वो माधुरी वाली अफवाह! माधुरी तो मुझे किसी दिन ना...जितने अंदर नेचुरल बाल हैं वो भी नोच लेगी. बहुत मेरी अच्छी दोस्त है. इंडस्ट्री की दोस्त है. मुझे बहुत पसंद भी है वो.'

ये भी पढ़ें: जब 'गुरु जी' के सामने माधुरी दीक्षित से हो गई थी वो भारी गलती, ABP News पर एक्ट्रेस ने खोला सालों पुराना राज

अर्चना को ठहराया इस अफवाह का जिम्मेदार

सुरेश वाडकर ने इस अफवाह का जिम्मेदार अर्चना पूरन सिंह को ठहराया है. उन्होंने कहा, 'ये शैतानी अर्चना पूरन सिंह की है. वो भी मेरी बहन है, बहुत प्यार करती हैं. पता नहीं कहां से सुनके उन्होंने टीवी पर बोल दिया. हमारे वक्त से मेरे जितने इंटरव्यू होते हैं, सब में ये सवाल पूछा जाता है. ये शरारत अर्चना पूरन सिंह कर रही है. वो ऐसी ही हैं.'

सुरेश वाडकर ने पद्मा से की थी शादी

माधुरी दीक्षित ने 1984 की फिल्म 'अबोध' से डेब्यू किया था, उस वक्त वो 17 साल की थीं और काफी दुबली-पतली थीं. सुरेश ने भी कहा कि हां माधुरी उस वक्त दुबली तो थी. उन्होंने आगे कहा, 'पतली तो थी वो. अगर अबोध की पिक्चर आप देखेंगे तो उसमें ऐसी पतली लड़की. लेकिन मैं कैसे मना करता? तब तक पद्मा मेरी जिंदगी में आ चुकी थी. पद्मा मेरी स्टूडेंट रही है.' सुरेश ने पद्मा से 1988 में शादी की थी और फिर दो बेटियों अनन्या और जिया का  वेलकम किया था.

ये भी पढ़ें: 'मैं वहां Mrs. Nene थी...', शादी के बाद डेनवर में परिवार संग माधुरी दीक्षित ने बिताए खास पल, शेयर किया किस्सा

माधुरी बनीं डॉक्टर नेने की दुल्हन

वहीं दूसरी ओर माधुरी ने बॉलीवुड के हैंडसम मुंडों को छोड़कर डॉ. श्रीराम नेने से शादी रचाई थी. माधुरी और श्रीराम की शादी साल 1999 में हुई थी. दोनों के दो बेटे रियान नेने और अरिन नेने हैं. एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'मां-बहन' में मां के किरदार में नजर आ रही हैं. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Suresh Wadkar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मुझे बहुत पसंद है...' माधुरी दीक्षित को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? सालों बाद खुद बताई सच्चाई
माधुरी को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? सालों बाद खुद बताई सच्चाई
बॉलीवुड
'एक्ट्रेस को अगर इससे तकलीफ है तो...', पेद्दी में जान्हवी कपूर के कंट्रोवर्सियल सीन्स पर कंगना रनौत ने कही ये बात
'पेद्दी' में जान्हवी कपूर के कंट्रोवर्सियल सीन्स पर मचा बवाल, कंगना रनौत ने दी ऐसी सलाह
बॉलीवुड
Monday Box Office: मंडे को फिर 'पेद्दी' का बजा डंका, धीमी पड़ी 'है जवानी...' की रफ्तार, जानें- 'बंदर' सहित बाकी फिल्मों का हाल
मंडे को फिर 'पेद्दी' का बजा डंका, धीमी पड़ी 'है जवानी...' की रफ्तार, जानें- 'बंदर' का कलेक्शन
बॉलीवुड
Peddi: राम चरण की ‘पेद्दी’ अब हिंदी में भी मचाएगी धमाल? मेकर्स ने निकाल दिया ये बंपर ऑफर
राम चरण की ‘पेद्दी’ अब हिंदी में भी मचाएगी धमाल? मेकर्स ने निकाल दिया ये बंपर ऑफर
Advertisement

वीडियोज

E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Khan Sir Controversy: What happened inside the courtroom today regarding Khan Sir's case? | Patna Coaching Firing
Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Sansani : रील पर गोल्ड चैलेंज...चोरों ने कहा चैलेंज कबूल है | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
इंडिया
यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन चौधरी का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'
यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'
क्रिकेट
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
बिहार
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
शिक्षा
NCC Maharashtra PM Internship: एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप
एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget