बिग बॉस की सक्सेस पार्टी में सोफे पर चढ़कर नाचीं फरहाना भट्ट, लोग बोले- 'लग रहा है गम में नाच रही है'

बिग बॉस की सक्सेस पार्टी में सोफे पर चढ़कर नाचीं फरहाना भट्ट, लोग बोले- 'लग रहा है गम में नाच रही है'

Farhana Bhatt Video: 'बिग बॉस 19' के फिनाले के बाद बीती रात इस शो की सक्सेस पार्टी रखी गई. जिसमें शो के सभी कंटेस्टेंट्स पहुंचे. इस पार्टी में फरहाना के डांस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Dec 2025 01:58 PM (IST)
रिएलिटी शो बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है और दर्शकों को उनका विनर भी मिल चुका है. वहीं अब बीती रात शो की सक्सेस पार्टी रखी गई, जहां एक बार फिर बिग बॉस 19 के सभी लोग पार्टी में नजर आए. सक्सेस पार्टी में बिग बॉस के पुराने सीजन के विनर और कंटेस्टेंट्स भी नजर आए साथ ही सलमान खान भी इसमें शामिल हुए. सभी ने साथ में मिलकर जमकर पार्टी की और अब सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. बिग बॉस 19 की रनर-अप फरहाना भट्ट का डांस वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं.

फरहाना का डांस वीडियो
फरहाना भट्ट का ये वायरल डांस वीडियो कई सारे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है. इस वायरल वीडियो में फरहाना पॉपुलर गाने, 'मैंने होठों से लगाई तो' पर डांस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में फरहाना के पीछे प्रिंस नरूला, विक्की जैन और शहबाज बदेशा को भी देखा जा सकता है.

वीडियो में देखने को मिला कि फरहाना भट्ट सोफे पर चढ़कर डांस कर रही हैं. वहीं, एक लड़की उनका हाथ पकड़े है, कि कहीं वो डांस करते हुए गिर न जाएं. इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन जमकर आए हैं. फरहाना को लेकर कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. वहीं, कुछ यूजर्स ने लिखा कि फरहाना ने ज्यादा पी ली है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anil Kumar Tiwari (@anil_papps)

यूजर्स के रिएक्शन
फरहाना जिस गाने पर डांस करती दिखाई पड़ रही हैं, वही गाना उनकी बिग बॉस जर्नी वीडियो में था. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि ये गाना फरहाना का एंथम सॉन्ग है. अब पार्टी में फरहाना को इस गाने पर डांस करते हुए देख फैंस ने खुशी जाहिर की है. फैंस कह रहे हैं कि ये गाना फरहाना के लिए ही बना है. हालांकि, कुछ यूजर्स ने फरहाना के डांस पर निगेटिव कमेंट्स भी किए हैं. 

एक यूजर ने वीडियो पर लिखा, 'इस ड्रेस के साथ ये डांस, ये थोड़ा ज्यादा हो गया'. दूसरे यूजर ने लिखा 'लग रहा है गम में नाच रही है'. वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, 'ये क्या कर रही है फरहाना'. कुछ यूजर्स ने ये भी कहा कि लगता है फरहाना ने ज्यादा पी ली है.

Published at : 13 Dec 2025 01:58 PM (IST)
Bigg Boss Farrhana Bhatt
इंडिया
बिहार
बॉलीवुड
महाराष्ट्र
