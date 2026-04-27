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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनएकता कपूर के शो 'नागिन 7' पर लगेगा ताला, इस दिन टेलीकास्ट होगा आखिरी एपिसोड

एकता कपूर के शो 'नागिन 7' पर लगेगा ताला, इस दिन टेलीकास्ट होगा आखिरी एपिसोड

प्रियंका चाहर चौधरी स्टारर शो नागिन 7 को लेकर खबरें आ रही हैं कि इस पर जल्द ही ताला लगने वाला है. अब खुद एकता कपूर ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है. ऐसे में नागिन फैंस को तगड़ा झटका लगा है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 27 Apr 2026 10:13 AM (IST)
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नागिन 7 के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है और वो ये है कि जल्द ही ये शो ऑफ एयर होनो वाला है. नागिन 7 का जब प्रीमियर हुआ था, इस शो ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था. यहां तक की टीआरपी लिस्ट में भी नंबर वन पर कब्जा कर लिया था.

लेकिन, धीरे-धीरे टीआरपी में इस शो की हालत खराब होती रही. शानदार स्टारकास्ट के बाद भी कमजोर कहानी की वजह से इस शो को लेकर धीरे-धीरे दर्शकों का इंट्रेस्ट कम होने लगा. टीआरपी में शो की बुरी हालत देखने के बाद मेकर्स ने फैसला किया है कि नागिन 7 पर अब ताला लगा दिया जाएगा.

 
 
 
 
 
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एकता कपूर ने नागिन 7 के ऑफ एयर होने की खबर को किया कंफर्म

वैसे तो शो के ऑफ एयर होने की खबरें पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में छाई हुई थी. लेकिन, ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया था. अब शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि नागिन 7 ऑफ एयर होने जा रहा है.

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हाल ही में एकता कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो नागिन 7 की टीम के साथ नजर आ रही थीं. इसी दौरान उन्होंने बताया कि नागिन 7 ऑफ एयर होने वाला है. वीडियो में एकता कपूर ने ये भी बताया कि नागिन 7 पर उनके बर्थडे के मौके पर ताला लगेगा.

 
 
 
 
 
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रिपोर्ट के अनुसार अब नागिन 7 के 8 ही एपिसोड बचे हैं. मालूम हो एकता कपूर का जन्मदिन 7 जून को होता है. ऐसे में नागिन 7 का एपिसोड 7 जून को ही टेलीकास्ट होगा. नागिन 7 के पहले एपिसोड का प्रीमियर 27 दिसंबर 2025 को हुआ था.

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गिरती टीआरपी की वजह से मेकर्स ने इतनी जल्दी इस शो को ऑफ एयर करने का फैसला लिया है. शो के ऑफ एयर होने से पहले नागिन 7 में कई कलाकारों की एंट्री होगी, जिसकी वजह से कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलनेंगे. इतना ही नहीं शो में जल्द ही लीप दिखाया जाने वाला है.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 10:13 AM (IST)
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