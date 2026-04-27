Michael box office: माइकल जैक्सन की बायोपिक का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, तोड़ा ये रिकॉर्ड, ओपेनहाइमर को भी पछाड़ा
'माइकल' ने रिलीज के साथ ही धमाका कर दिया है. फिल्म ने पहले दिन ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. आइए नजर डालते हैं फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर.
माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' बॉक्स ऑफिस पर दाहड़ रही है. फिल्म ने पहले दिन 82 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. अब ऐसी उम्मीदें हैं कि फिल्म ओपनिंग वीकेंड में 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाएगी. जो कि इस साल किसी भी लाइव-एक्शन फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड होगा. इसी के साथ किसी भी बायोपिक के लिए बेस्ट स्टार्ट होगी.
माइकल ने बनाया ये रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस मोजो की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन नॉर्थ अमेरिका में 39 मिलियन डॉलर की कमाई की. ये किसी भी बायोपिक फिल्म के लिए अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग है. माइकल ने फिल्म ओपेनहाइमर को भी पीछे छोड़ दिया है. ओपेनहाइमर ने 33 मिलियन डॉलर की ओपनिंग की थी. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 30 मिलियन डॉलर की कमाई की. वहीं गुरुवार को हुए पेड प्रिव्यूज से फिल्म ने 13 मिलियन डॉलर कमाए.
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ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ये किसी भी बायोपिक के लिए ऑल टाइम बेस्ट स्टार्ट है. फिल्म ने इसने 'ओपेनहाइमर' और Bohemian Rhapsody दोनों के लॉन्च को पीछे छोड़ दिया. दोनों 80 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने में पिछड़ गई थी.
ओपनिंग वीकेंड पर होगा धमाका
डेडलाइन के मुताबिक, फिल्म वीकेंड पर नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर 90-95 मिलियन डॉलर कमा सकती है. और अगर ऐसा हुआ तो फिल्म फिर से ओपेनहाइमर और Straight Outta Compton को पीछे छोड़ देगी. ओपेनहाइमर ने 82 मिलियन डॉलर कमाए थे. Straight Outta Compton ने 61 मिलियन डॉलर कमाए थे.
यूनिवर्सल की रिपोर्ट के मुताबिक, वहीं फिल्म के 82 टेरिटरीज में (जापान-कोरिया छोड़) में फिल्म के वीकेंड पर 111 मिलियन डॉलर कमाने की उम्मीदें हैं. ऐसा अगर हुआ तो फिल्म तीन दिन में वर्ल्डवाइड 200 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लेगी. इसी के साथ फिल्म इस साल की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में एंटर हो जाएगी.
इंडिया बॉक्स ऑफिस पर मिला ऐसा रिस्पॉन्स
फिल्म के इंडिया बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 1.70 करोड़, पहले दिन 3.80 करोड़, दूसरे दिन 5.10 करोड़ और तीसरे दिन 5.50 करोड़ का कलेक्शन किया.
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Source: IOCL