मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन5 दिन में सुपरहिट हो गया था अनूप सोनी का ये शो, क्राइम पेट्रोल से पहले इसी ने बदली थी जिंदगी

5 दिन में सुपरहिट हो गया था अनूप सोनी का ये शो, क्राइम पेट्रोल से पहले इसी ने बदली थी जिंदगी

Anup Soni: 'क्राइम पेट्रोल' ने अनूप सोनी को घर-घर में पॉपुलर किया है. हालांकि आपको बता दें कि इससे भी पहले वो एक और शो से बड़ी पहचान बना चुके थे. ये शो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Aug 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन टीवी पर होस्ट के रूप में उतरने वाले हैं. दरअसल अब वो 'क्राइम पेट्रोल' शो की कमान संभालने जा रहे हैं. उनसे पहले ये शो मशहूर एक्टर अनूप सोनी होस्ट कर चुके हैं. इस शो ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय किया है. लेकिन, आपको बता दें कि इससे भी पहले अनूप को एक और बड़े शो ने लोकप्रियता दिलाई थी और ये शो सिर्फ 5 दिनों में ही सुपरहिट हो गया था.

आते ही छा गया था अनूप सोनी का ये शो

अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल से पहले 'बालिका वधू' शो में काम करते थे. एक वक्त ऐसा था जब वो इन दोनों शो में नजर आते थे. क्राइम पेट्रोल की शुरुआत साल 2008 में और बालिका वधू की शुरुआत साल 2008 में हुई थी. अनूप ने बालिका वधु में आनंदी के ससुर का किरदार निभाया था. इस रोल में भी उन्हें काफी पसंद किया गया था.

ये भी पढ़ें: कभी नौकरी करती थीं जैकलीन फर्नांडीज, अब करोड़ों में हैं दौलत, अक्षय-सलमान संग दीं हिट फिल्में

बता दें कि बालिका वधू की शुरुआत जुलाई 2008 में हुई थी और ये भारतीय टीवी इतिहास के सबसे पॉपुलर शो में से एक है. अनूप ने ह्यूमन्स ऑफ़ इंडिया के साथ बातचीत में बताया था कि आखिर कैसे हषो को लेकर लोगों के बीच गजब की दीवानगी देखने को मिली थी. उन्होंने कहा था, 'बालिका वधू सोमवार को लॉन्च हुआ था. ये पांच दिन का वीक शो था और ये शुक्रवार को सुपर डुपर हिट हो गया था. 

5 दिन में सुपरहिट हो गया था अनूप सोनी का ये शो, क्राइम पेट्रोल से पहले इसी ने बदली थी जिंदगी

अनूप ही नहीं कई कलाकारों को मिली थी पहचान

बालिका वधू में एक्ट्रेस अविका गौर ने आनंदी के किरदार से अमिट पहचान बनाई. बाद में आनंदी का किरदार  दिवंगत एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी ने निभाया था और उन्हें भी इसने ख़ास पहचान दिलाई थी. जबकि जगदीश के किरदार में शशांक व्यास और सिद्धार्थ शुक्ला जैसे एक्टर्स भी काफी पॉपुलर हुए थे. इनके अलावा दादी सा के रोल में दर्शकों ने एक्ट्रेस सुरेख सीकरी को भी काफी पसंद किया था.

9 साल तक होस्ट किया था क्राइम पेट्रोल

साल 2008 से 2014 तक अनूप बालिका वधू से जुड़े रहे और साल 2010 से 2019 तक उन्होंने क्राइम पेट्रोल को हस्त किया था. अनूप वेब सीरीज 'खाकी' और 'तांडव' में भी काम कर चुके हैं. वहीं वो 'सत्यमेव जयते 2', 'गंगाजल', 'फिजा' और 'अपहरण' जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: जैकी श्रॉफ के पिता के लिए छोड़ा अपना घर, अंडरवर्ल्ड के लोगों को देते थे गालियां, जानें सुनील शेट्टी के दिलचस्प किस्से

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Crime Patrol Anup Soni
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
5 दिन में सुपरहिट हो गया था अनूप सोनी का ये शो, क्राइम पेट्रोल से पहले इसी ने बदली थी जिंदगी
5 दिन में सुपरहिट हो गया था अनूप सोनी का ये शो, क्राइम पेट्रोल से पहले इसी ने बदली थी जिंदगी
टेलीविजन
'क्राइम पेट्रोल' होस्ट करेंगे अजय देवगन, अनूप सोनी को किया रिप्लेस, जानें कब से टेलीकास्ट होगा शो?
अब अजय देवगन सुनाएंगे जुर्म की दास्तान, बने 'क्राइम पेट्रोल' के नए होस्ट
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: 'अनुपमा' में प्रांशी की हालत गंभीर, एक साल के लिए वसुधा छोड़ देगी देव का घर
'अनुपमा' में प्रांशी की हालत गंभीर, एक साल के लिए वसुधा छोड़ देगी देव का घर
टेलीविजन
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया, घरवालों को बिना बताए किया 900 किलोमीटर का सफर
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया
Advertisement

वीडियोज

Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद के अंकल वाले बयान पर अखिलेश की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
आकाश आनंद के अंकल वाले बयान पर अखिलेश की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
सरफराज की टीम इंडिया में वापसी पर पिता हुए भावुक, कहा- कई रातों के बाद...
सरफराज की टीम इंडिया में वापसी पर पिता हुए भावुक, कहा- कई रातों के बाद
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
एग्रीकल्चर
दुधारू गाय-भैंस को एक दिन में कितना दें चारा, कृषि एक्सपर्ट्स से जानें
दुधारू गाय-भैंस को एक दिन में कितना दें चारा, कृषि एक्सपर्ट्स से जानें
हेल्थ
Gut Bacteria species: भारतीय जनजातियों में मिले 14 नए बैक्टीरिया, क्यों खास है खोज
Gut Bacteria species: भारतीय जनजातियों में मिले 14 नए बैक्टीरिया, क्यों खास है खोज
ABP NEWS
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
ABP NEWS
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
ABP NEWS
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
Embed widget