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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबेटे जुनैद की फिल्म 'एक दिन' के इवेंट में इमोशनल हुए आमिर खान, छलक पड़े आंसू

बेटे जुनैद की फिल्म 'एक दिन' के इवेंट में इमोशनल हुए आमिर खान, छलक पड़े आंसू

आमिर खान को फिल्म 'इन दिनों' के इवेंट में देखा गया. इस दौरान वो इमोशनल हो गए और अपने आंसू पोंछते दिखे. इस फिल्म में आमिर के बेटे जुनैद लीड रोल प्ले कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 27 Apr 2026 07:47 AM (IST)
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जुनैद खान और सई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' 1 मई को रिलीज होने वाली है. आमिर खान इस फिल्म के प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस फिल्म का रविवार को मुंबई में एक इवेंट हुआ, जहां स्टार्स पहुंचे. मेकर्स ने फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक म्यूजिकल इवेंट रखा, इसका नाम था 'एक दिन की महफिल'. आमिर खान भी इवेंट का हिस्सा बने. 

आमिर खान हुए इमोशनल

आमिर के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. एक वीडियो में तो आमिर खान काफी इमोशनल नजर आए. वो अपने आंसू पोंछते दिखे. आमिर खान के लिए ये फिल्म बहुत खास है. उन्होंने बताया था कि वो चाहते थे कि उनका बेटा जुनैद इस फिल्म से डब्यू करे. 

इवेंट में आमिर को पिंक टीशर्ट और ब्लैक पैंट में देखा गया. बता दें कि फिल्म में नजर आ रहे लीड एक्टर जुनैद खान आमिर खान के बड़े बेटे हैं. फिल्म में फीमेल रोल में सई पल्लवी नजर आएंगी. 

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आमिर खान ने की सई पल्लवी की तारीफ

इवेंट में आमिर खान ने सई पल्लवी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'हमारे देश में आज की तारीख में बेस्ट एक्ट्रेस सई पल्लवी हैं.' फिर आमिर ने बेटे को लेकर कहा- जुनैद ने भी अच्छा खास काम किया है.

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बता दें कि इस फिल्म से सई पल्लवी बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं. इसके बाद वो फिल्म रामायण में नजर आएंगी. रामायण में वो सीता के रोल में हैं. फिल्म में रणबीर कपूर मेल लीड में हैं. फिल्म का बजट 4000 करोड़ है. फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट दीवाली 2026 को रिलीज होगा. वहीं जुनैद की बात करें तो उन्होंने फिल्म महाराज से ओटीटी डेब्यू किया था. ये फिल्म विवादों में रही थी और डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हुई थी. इसके बाद जुनैद को फिल्म लवयापा में देखा गया. लवयापा में खुशी कपूर भी नजर आई थीं.

Published at : 27 Apr 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Sai Pallavi Ek Din
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