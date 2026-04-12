ईशा सिंह ने इस पॉपुलर एक्टर संग की सगाई? वायरल रिंग पोस्ट से मचा हड़कंप

टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह की पर्सनल लाइफ लाइमलाइट में छाई हुई है. कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने सगाई कर ली है. दरअसल, हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, इसी वजह से ये चर्चा शुरू हुई है.

दरअसल, कहा जा रहा है कि ईशा सिंह ने टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा संग सगाई कर दी है. इस खबर के सामने आते ही फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा माजरा.ईशा सिंह अक्सर अविनाश मिश्रा के संग अपने रिलेशनशिप की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं.

ईशा सिंह ने अंगूठी किया फ्लॉन्ट

ईशा और अविनाश की दोस्ती ने बिग बॉस 18 के दौरान काफी लाइमलाइट बटोरी थी. उसके बाद से अक्सर इनके अफेयर की खबरें चर्चा में रही हैं.हालांकि, दोनों ने एक-दूसरे को महज अपना दोस्त ही बताया है.ईशा सिंह ने वहीं अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अविनाश मिश्रा का हाथ थामे और अपनी अंगूठी को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.











इस फोटो के सामने आने के बाद से दोनों के एंगेजमेंट की खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैल रही हैं कि ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा ने रोका सेरेमनी की घोषणा कर दी है.हालांकि, दोनों में से किसी ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर इस बात को कंफर्म नहीं किया है.

इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस ने ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा को बधाई देनी शुरू कर दी है.वहीं, दूसरी तरफ कुछ फैंस इस तस्वीर को अलग नजरिए से देख रहे हैं.फैंस कहना है कि हो सकता है दोनों किसी प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हों, उसी का ये सीन हो.लोगों का मानना है कि ये पोस्ट एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है.फैंस इस पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए बेहद उत्सुक दिखाई दे रहे हैं.

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