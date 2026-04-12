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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSatish Kaushik Birthday Anniversary: 90 के दशक की सबसे महंगी फिल्म हुई फ्लॉप तो टूट गए थे सतीश कौशिक, बोनी कपूर से मांगी थी माफी

Satish Kaushik Birthday Anniversary: 90 के दशक की सबसे महंगी फिल्म हुई फ्लॉप तो टूट गए थे सतीश कौशिक, बोनी कपूर से मांगी थी माफी

Satish Kaushik Birthday Anniversary: सतीश कौशिक बेशक अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वह अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे. 13 अप्रैल को सतीश कौशिक की बर्थ एनिवर्सरी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Apr 2026 07:56 AM (IST)
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दिवगंत एक्टर सतीश कौशिक बॉलीवुड के उन सितारों में शुमार हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों को अपना मुरीद बनाया है. अभिनेता की गिनती उन सेलेब्स में होती है, जो अभिनय के साथ निर्देशन में भी माहिर थे. सतीश कौशिक बेशक अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वह अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे. 13 अप्रैल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है. आइए इस मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प बातें जानते हैं.

सतीश कौशिक को इन फिल्मों से मिली पहचान
सतीश कौशिक ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दीं, जिनमें 'मिस्टर इंडिया' (1987), 'राम लखन' (1989), 'साजन चले ससुराल' (1996), 'दीवाना मस्ताना' (1997), 'हसीना मान जाएगी' (1999), 'ब्रिक लेन' (2007) और 'बधाई हो बधाई' (2002) शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने 'तेरे नाम', 'हम आपके दिल में रहते' और 'रूप की रानी चोरों का राजा' जैसी फिल्मों समेत कुल 14 फिल्मों का निर्देशन किया था.

Satish Kaushik Birthday Anniversary: 90 के दशक की सबसे महंगी फिल्म हुई फ्लॉप तो टूट गए थे सतीश कौशिक, बोनी कपूर से मांगी थी माफी

बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी 'रूप की रानी चोरों का राजा'
साल 1993 में आई फिल्म 'रूप की रानी चोरों का राजा' सतीश कौशिक की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी. इस फिल्म में अनिल कपूर, श्रीदेवी, अनुपम खेर और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स नजर आए. बोनी कपूर द्वारा निर्मित इस फिल्म की घोषणा साल 1987 में की गई थी. उस वक्त इस फिल्म को शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें फिल्म की कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई. 

Satish Kaushik Birthday Anniversary: 90 के दशक की सबसे महंगी फिल्म हुई फ्लॉप तो टूट गए थे सतीश कौशिक, बोनी कपूर से मांगी थी माफी

9 करोड़ रुपये था फिल्म का बजट
शेखर कपूर के बाद फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी सतीश कौशिक को सौंपी गई. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, 90 के दशक की यह सबसे महंगी फिल्म थी, जिसका बजट लगभग 9 करोड़ रुपये बताया जाता है. हालांकि, ये फिल्म जब सिनेमाघरों में आई तो बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गई. इस फिल्म को बनाने में बोनी कपूर ने पानी की तरह पैसा बहाया था और उन्हें कुछ प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी थी.

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जब सतीश कौशिक ने बोनी कपूर से मांगी माफी
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, एक इंटरव्यू में शबाना आजमी ने बताया था कि फिल्म 'रूप की रानी चोरों का राजा' के फ्लॉप होने से सतीश कौशिक बुरी तरह टूट गए थे और वो उस वक्त मरना चाहते थे. फिल्म फ्लॉप होने के कई साल बाद सतीश कौशिक ने इस फिल्म के लिए बोनी कपूर से माफी भी मांगी थी.

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Published at : 12 Apr 2026 07:56 AM (IST)
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