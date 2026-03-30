शोएब इब्राहिम के साथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट, सुरभि चंदना संग करेंगे काम, शाइनी के साथ करेंगे रोमांस

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली सुरभि चंदना को हाल ही में शोएब इब्राहिम और शाइनी दोषी के संग मुंबई में स्पॉट किया गया. तीनों को एक साथ देख सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि जल्द ही तीनों किसी प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं.

अब खुद सुरभि चंदना ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है और इसके पीछे की सच्चाई को बताया है.India Forums से बात करते हुए सुरभि चंदना ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा,'हम अपने म्यूजिक लेबल फील गुड ऑरिजनल्स को और आगे बढ़ाना चाहते हैं.ऐसे में अब फील गुड स्टूडियोज को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बैनर तले अब अब सीरियल्स बनाएंगे.'

सुरभि ने अपने विजन पर की बात

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि उनका विजन है कि वो ऐसे कंटेंट बनाएं जो भावनाओं से जुड़ा हुआ हो.सुरभि ने कहा कि वो नए दौर की कहानी को पर्दे पर उतारना चाहती हैं.साथ ही वो दर्शकों के सामने एक ऐसी कहानी पेश करना चाहती हैं जिसमें म्यूजिक का भी अहम रोल हो.

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सुरभि चंदना ने क्लियर कर दिया है कि वो किसी नॉर्मल प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव कंटेंट दर्शकों के सामने पेश करने की प्लानिंग कर रही हैं.

सुरभि ने इंटरव्यू के दौरान अपने प्रोजेक्ट के बारे में और भी ज्यादा खुलकर बात की.सुरभि ने कहा कि वो इस प्रोजेक्ट पर काफी वक्त से काम कर रही हैं.लेकिन, उन्हें एक अच्छे स्क्रीप्ट की तलाश थी जो अब मिल चुकी है.एक्ट्रेस ने कहा कि अभी इसके बारे में और ज्यादा डिटेल नहीं बता सकती हैं.

लेकिन, उन्होंने कहा कि शोएब इब्राहिम और शाइनी दोषी जैसे कलाकारों के संग काम करके वो बेहद खुश हैं. आपको बता दें शोएब इब्राहिम और शाइनी दोषी पहली बार किसी शो में नजर आने वाले हैं, ऐसे में इस फ्रेश जोड़ी को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

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