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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनशोएब इब्राहिम से शादी के बाद दीपिका कक्कड़ ने क्यों बदला धर्म? जयति भाटिया ने बताई वजह

शोएब इब्राहिम से शादी के बाद दीपिका कक्कड़ ने क्यों बदला धर्म? जयति भाटिया ने बताई वजह

टीवी का पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की को-एक्ट्रेस ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि दीपिका ने शादी के लिए इस्लाम नहीं अपनाया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Aug 2026 12:50 PM (IST)
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टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने को-एक्टर शोएब इब्राहिम से शादी की है. टीवी शो 'ससुराल सिमर का' में काम करते करते दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया था. शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कुबूल किया. एक्ट्रेस लेकर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये शोएब से शादी करने के लिए इस्लाम अपनाया. इसी बीच अब उनकी को-एक्ट्रेस जयती भाटिया ने इसके पीछे की असल वजह बताई है.

दीपिका कक्कड़ ने क्यों बदला धर्म? 
सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में जयती भाटिया ने बताया कि 'ससुराल सिमर का' के पहले सीजन में साथ काम करते हुए दीपिका और शोएब एक-दूसरे के करीब आए थे. उन्होंने कहा, 'ये बात सभी जानते हैं कि दीपिका जो भी काम करती हैं, उसमें अपना 100 परसेंट देती हैं. जब वो शोएब के साथ रिश्ते में आईं, तो वो उस रिश्ते में भी अपना 100 परसेंट देना चाहती थीं.'

'ससुराल सिमर का' के खत्म होने के बाद, दीपिका ने कई रियलिटी शो में हिस्सा लिया और बाद में शोएब इब्राहिम से शादी कर ली. जयती ने बताया कि उन्होंने एक बार दीपिका से पूछा था कि क्या उन्होंने शादी की वजह से इस्लाम अपनाया है.

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शोएब इब्राहिम से शादी के बाद दीपिका कक्कड़ ने क्यों बदला धर्म? जयति भाटिया ने बताई वजह

शादी की वजह से नहीं अपनाया इस्लाम
जयती के मुताबिक, दीपिका ने इससे इनकार किया और बताया कि जब वो अजमेर शरीफ दरगाह गई थीं, तब वो अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रही थीं. उन्होंने कहा कि उस सफर से उन्हें शांति और हिम्मत मिली, और उन्होंने इस्लाम अपनाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें ये सही लगा. जयती ने कहा कि इस फैसले का शादी से कोई लेना-देना नहीं था और ये पूरी तरह से दीपिका की अपनी पसंद थी.

शोएब इब्राहिम से शादी के बाद दीपिका कक्कड़ ने क्यों बदला धर्म? जयति भाटिया ने बताई वजह

उन्होंने आगे कहा, 'अगर उन्हें प्रार्थना करने से हिम्मत मिल रही थी, तो उन्होंने तय किया कि वो धर्म बदलना चाहेंगी.' एक्ट्रेस ने उस आलोचना का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि दीपिका ने अपने पति के धर्म को अपना लिया है. उन्होंने कहा कि दीपिका और शोएब ने अपने रिश्ते में हमेशा एक-दूसरे का बराबर साथ दिया है. उन्होंने बताया कि शोएब ने दीपिका की बीमारी के दौरान उनका साथ दिया, जबकि दीपिका ने भी इतने सालों में उनके परिवार का साथ दिया है.

बता दें, दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की शादी साल 2018 में हुई थी. उनका तीन साल का बेटा रूहान है. ये दीपिका की दूसरी शादी है. इससे पहले उनकी शादी साल 2011 में पायलट रौनक सैमसन से हुई थी. रिश्ते में अनबन के बाद साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया था. फिलहाल, दीपिका और शोएब खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 07 Aug 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Shoaib Ibrahim Jayati Bhatia
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