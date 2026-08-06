'लॉक अप 2' की सक्सेस पार्टी में विनर श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी संग किया डांस

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनVideo: 'लॉक अप 2' की सक्सेस पार्टी में श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी संग किया डांस, कुशाल टंडन के कमेंट ने खींचा ध्यान

Video: 'लॉक अप 2' की सक्सेस पार्टी में श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी संग किया डांस, कुशाल टंडन के कमेंट ने खींचा ध्यान

'लॉक अप 2' खत्म होने के बाद सभी कंटेस्टेंट्स एक बार फिर साथ नजर आए. फराह खान की सक्सेस पार्टी में श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी ने साथ में जमकर डांस किया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 06 Aug 2026 06:15 PM (IST)
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नेटफ्लिक्स का पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' खत्म हो चुका है. इस सीजन की ट्रॉफी श्रेया कालरा ने अपने नाम की, जबकि शिवांगी जोशी फर्स्ट रनर-अप रहीं. शो के दौरान दोनों के बीच कई बार तीखी बहस और टकराव देखने को मिला. हालांकि, अब शो खत्म होने के बाद दोनों ने पुरानी कड़वाहट भुलाकर साथ में जश्न मनाया और डांस करती नजर आईं.

फराह खान ने रखी सक्सेस पार्टी
'लॉक अप 2' की होस्ट और फिल्ममेकर फराह खान ने बीती रात अपने घर पर शो की ग्रैंड सक्सेस पार्टी रखी, जहां शो के सभी कंटेस्टेंट्स पहुंचे. पार्टी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें सभी मस्ती करते और साथ में सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं।

इन सितारों ने की पार्टी में शिरकत
फराह खान ने अपने इंस्टाग्राम पर पार्टी का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो अपने सभी गेस्ट से मिलवाती नजर आ रही हैं. इस पार्टी में धीरज धूपर, उनकी पत्नी विन्नी अरोड़ा, सुनीता आहूजा, माधुरी जैन ग्रोवर, आकांक्षा चमोला, पामेला सेरेना, रियाज अली, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, वरुण यादव, श्रेया कालरा, उनके बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल, एकता कपूर, रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, मौनी रॉय, अर्जुन कपूर और सनी लियोनी समेत कई सितारे शामिल हुए.

 
 
 
 
 
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शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा ने किया डांस
एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें 'लॉक अप 2' की विनर श्रेया कालरा और फर्स्ट रनर-अप शिवांगी जोशी साथ में डांस करती नजर आ रही हैं. शो के दौरान दोनों के बीच हुई अनबन को भूलकर इस तरह साथ जश्न मनाते देख फैंस भी काफी खुश हैं. फराह खान और हर्षद चोपड़ा ने भी साथ में जमकर ठुमके लगाए.

 
 
 
 
 
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कुशाल टंडन के कमेंट ने खींचा ध्यान
एकता कपूर के इस वीडियो पर सबसे ज्यादा ध्यान शिवांगी जोशी के एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन ने खींचा. उन्होंने लिखा, कमेंट करते हुए लिखा, 'मुझे भी हर हफ्ते ऐसा क्रॉसओवर चाहिए.' इस पर एकता कपूर ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'तुम्हारे तो हर हफ्ते कई क्रॉसओवर होते थे.' 

Video: 'लॉक अप 2' की सक्सेस पार्टी में श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी संग किया डांस, कुशाल टंडन के कमेंट ने खींचा ध्यान

बता दें कि 'लॉक अप 2' के शुरुआती दिनों में श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन के रिश्ते का जिक्र किया था. उन्होंने दावा किया था कि कुशाल ने उन्हें डीएम किया था, जिसके बाद शो में दोनों के बीच काफी विवाद देखने को मिला था.

ये भी पढ़ें:-August South Theatre Release: 'टॉक्सिक' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, अगस्त में थिएटर में आग लगाएंगी साउथ की ये 12 फिल्में 

श्रेया कालरा ने किसे दिया जीत का क्रेडिट?
'लॉक अप 2' की विनर श्रेया कालरा ने अपनी जीत का क्रेडिट अपने दोस्तों को दिया. इंस्टाग्राम लाइव के दौरान उन्होंने कहा, 'ये ट्रॉफी सिर्फ मेरी नहीं, हम सभी की है. हम छोटे शहरों से अपने सपने पूरे करने आए हैं. हमें हमेशा ये कहकर नीचा दिखाया जाता है कि तुम आउटसाइडर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, इंडस्ट्री में काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें मौके नहीं मिलते.'

 
 
 
 
 
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ये हमेशा से 'श्रेया कालरा शो' था...
श्रेया ने आगे कहा, 'ये ट्रॉफी उन सभी लोगों की है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. मैं ये जीत आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूं. मेरे लिए आपने लोगों की बातें सुनीं, पूरी दुनिया से लड़े, इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी. मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूं. और हां, ये हमेशा से 'श्रेया कालरा शो' था.'

 
 
 
 
 
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बॉयफ्रेंड ने श्रेया कालरा को किया खूब सपोर्ट
बता दें कि श्रेया कालरा के बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल हर कदम पर उनके साथ खड़े नजर आए. 

Video: 'लॉक अप 2' की सक्सेस पार्टी में श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी संग किया डांस, कुशाल टंडन के कमेंट ने खींचा ध्यान

'लॉक अप 2' के दौरान भी उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार श्रेया को सपोर्ट किया और फैंस से उन्हें वोट करने की अपील की. वहीं, ग्रैंड फिनाले में श्रेया के विजेता बनते ही ऋषभ ने उन्हें गले लगाया और खुशी में अपने कंधों पर उठाकर जश्न मनाया.

ये भी पढ़ें:-बिन ब्याही मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, 'निरहुआ' से बोलीं- ‘मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’

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Published at : 06 Aug 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Shivangi Joshi Lock Upp 2 Shreya Kalra
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