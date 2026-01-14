डोनल बिष्ट को अमेरिकी राष्ट्रपति समझ पोस्ट में टैग करते हैं यूजर्स, एक्ट्रेस ने बयां किया दर्द

सोशल मीडिया पर सेलेब्स की फैन फॉलोइंग के बारे में तो सभी जानते हैं. फिर वो सेलेब्स चाहे छोटे पर्दे के हों या बड़े पर्दे के हों, उनके फैन पेज उन्हें कई पोस्ट्स में टैग करते रहते हैं. जहां एक तरफ इस बात से सेलेब्स को खुशी मिलती है, तो वहीं एक टीवी एक्ट्रेस हैं जो काफी परेशान हो गई हैं. ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि हैं 'बिग बॉस 15' फेम एक्ट्रेस डोनल बिष्ट हैं.

दरअसल सोशल मीडिया यूज़र्स डोनल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के साथ जोड़ रहे हैं. इस बात ने डोनल को काफी परेशान कर रखा है. इंस्टाग्राम पर डोनल बिष्ट को लोगों के द्वारा पॉलिटिकल पोस्ट पर टैग किया जा रहा है, वो भी अमेरिका की राजनीति से जुड़े पोस्ट्स पर. ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उन्हें डोनल बिष्ट की जगह डोनल्ड ट्रम्प समझ रहे हैं. यहां देखें डोनल का पोस्ट:





डोनल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर उसके साथ कैप्शन में अपनी प्रतिक्रिया दी है. डोनल ने लिखा, 'इस समय दुनिया की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है जिसमें लोग मुझे टैग कर रहे हैं? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा नाम डोनल है. ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है. मुझे नहीं पता लेकिन अक्सर मेरा नाम टैग किया जाता है. मुझे उम्मीद है कि मैं इस शख्स से मिल सकूं जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति की जगह मुझे टैग किया है. '

आगे एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं उसे सच बताना चाहती हूं. जब मेरे माता पापा मेरा नाम डोनल रख रहे होंगे तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे नाम का ये हाल होगा. मैं बस इतना बोल सकती हूं कि भगवान सबका भला करे. मुझे यकीन है कि मुझे टैग करने वाला ये शख्स अच्छा काम करे.'

डोनल की इस प्रतिक्रिया को देखकर लगता है कि वो अपने इस कम्पेरिज़न से काफी दुखी हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसी किसी भी पोस्ट में उन्हें टैग ना किया जाए. बता दें कि डोनल बिष्ट वहीं हैं जिनका नाम बीते कुछ दिनों से एकता कपूर के सीरियल 'नागिन 7' को लेकर काफी लाइम में रहा था. हालांकि वो इस सीरियल का हिस्सा नहीं बन पाई हैं.