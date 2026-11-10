सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में कंटेस्टेंट्स के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बहस हो रही है. अब कप्तानी टास्क के दौरान स्काउटओपी और यंग डीएसए के बीच जबरदस्त विवाद हो गया. दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि गाली-गलौज के बाद मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया. इसके बाद बिग बॉस को बीच में आकर टास्क रोकना पड़ा.

क्या है पूरा मामला?

'बिग बॉस' से जुड़ी खबरें शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट 'बिग बॉस तक' के मुताबिक, कप्तानी टास्क के दूसरे राउंड में उदिति रोबोट चेयर पर बैठी थीं. इस राउंड में टीम-ए को उन्हें रुलाने की कोशिश करनी थी. उदिति को भावुक करने के लिए स्काउट ने उनकी फैमिली फोटो के एक कोने को हल्का सा जला दिया. इसी दौरान गुल्लू और यंग बार-बार स्काउट के काम के बीच में आकर कमेंट करने लगे. स्काउट ने दोनों को कई बार दूर रहने के लिए कहा, लेकिन यंग अपनी बातें कहने से पीछे नहीं हटे.

🚨BREAKING: SCOUT OP FACES 4 MAJOR PUNISHMENTS AFTER PHYSICAL FIGHT WITH YUNG DSA! Bigg Boss takes STRICT action against Scout following the physical fight with Yung DSA! Here are the 4 major punishments announced: • Nominated for the ENTIRE SEASON! • No more Captaincy opportunities! • No special powers going forward! • Can be EVICTED at ANY TIME! Bigg Boss has made his stand clear! But can Scout survive this massive setback? — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 9, 2026

स्काउटओपी ने यंग को दिया जोरदार धक्का

टास्क के दौरान शुरू हुई बहस जल्द ही बड़े झगड़े में बदल गई. स्काउट और यंग एक-दूसरे को गालियां देने लगे. इसी बीच गुस्से में स्काउट ने यंग को जोर से धक्का दे दिया. इस घटना से यंग काफी नाराज हो गए और उन्होंने साफ कह दिया, 'अब दोस्ती खत्म.'

दोनों के बीच बढ़ते झगड़े को देखते हुए बिग बॉस ने तुरंत टास्क रोक दिया. इसके बाद बिग बॉस ने दोनों को एक-दूसरे से दूर रहने का आदेश दिया. स्काउट को बेडरूम एरिया में और यंग को गार्डन एरिया में रहने के लिए कहा गया, ताकि मामला और न बढ़े.

स्काउट ने मांगी माफी, आम्रपाली ने यंग को घेरा

कुछ देर बाद जब स्काउट का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ. उन्होंने माना कि उनसे यंग को धक्का देने की गलती हुई है. इसके बाद वो यंग के पास पहुंचे और उनसे माफी मांगी. हालांकि, शुरुआत में यंग ने उनकी माफी स्वीकार नहीं की और वहां से चले गए. बाद में उन्होंने स्काउट को माफ कर दिया.

लेकिन आम्रपाली को यंग का ये फैसला पसंद नहीं आया. उन्होंने यंग के माफी स्वीकार करने पर सवाल उठाए. आम्रपाली ने उनसे कहा कि इस फैसले से वो फैंस को क्या संदेश दे रहे हैं. उन्होंने यंग पर स्काउट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने का दबाव भी बनाया. आम्रपाली ने यहां तक कह दिया कि अगर बिग बॉस स्काउट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो यंग को खुद शो छोड़कर बाहर आ जाना चाहिए.

🚨 YUNG GIVES SCOUT AN ULTIMATUM! Yung is in no mood to let the matter go! He reportedly tells Bigg Boss that either Scout should be sent out of the house or he is ready to leave himself. He questions why contestants who cannot respect the rules and boundaries should be allowed to continue playing. Meanwhile, Aamrapali stands firmly behind Yung and supports his demand! — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 9, 2026

स्काउट पर बिग बॉस का बड़ा एक्शन, मिलीं 4 कड़ी सजाएं

जब बाद में मामला शांत हुआ तो बिग बॉस ने स्काउट के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें चार बड़ी सजाएं दी हैं. अब स्काउट पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट रहेंगे और उन्हें आगे किसी भी कप्तानी टास्क में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा. इसके अलावा, उन्हें शो में मिलने वाली कोई भी स्पेशल पावर नहीं दी जाएगी. इतना ही नहीं, बिग बॉस उन्हें किसी भी समय घर से बेघर कर सकते हैं.