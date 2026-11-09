'बिग बॉस' से बाहर आने के बाद नर्क बन गई थी पायल रोहतगी की लाइफ, दिन-रात पीती थीं शराब

बॉलीवुड अदाकारा और 'बिग बॉस फेम' पायल रोहतगी आज अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्होने 2010 के दशक के आखिरी में बिग बॉस से काफी सुर्खियां बटोरी थी. हालांकि बिग बॉस में उनका सफर ज्यादा लम्बा नहीं रहा और वो जल्दी बाहर हो गई थीं. लेकिन, इसके बाद एक्ट्रेस डिप्रेशन में चली गई थीं और उन्हें शराब की बहुत बुरी लत लग चुकी थी. दिन रात वो शराब पीती रहती थीं और हर समय बस शराब के नशे में डूबी रहती थीं.

2002 में किया था बॉलीवुड डेब्यू

पायल रोहतगी का जन्म वीना रोहतगी और शशांक रोहतगी के घर 9 नवंबर 1978 को हैदराबाद के बंजारा हिल्स में हुआ था. आज 48 साल की हो चुकीं पायल कभी मॉडल थीं. इसके बाद उन्होने अपना एक्टिंग करियर साल 2002 में शुरू किया था वो सबसे पहले फिल्म 'ये क्या हो रहा है?' में नजर आई थीं.

इन टीवी शो का भी रहीं हिस्सा

'ये क्या हो रहा है?' के बाद एक्ट्रेस को 'दिल कबड्डी', 'कॉर्पोरेट', '26 चाइना टाउन', 'ढोल', 'प्लान' और 'हे बेबी' जैसी फिल्मों में भी देखा गया. एक्ट्रेस बिग बॉस के दूसरे सीजन का हिस्सा रहीं. इसके अलावा टीवी पर वो 'सर्वाइवर इंडिया', 'नच बलिए 7' और 'लॉक अप' में भी नजर आईं.

'बिग बॉस' ने दिलाई निगेटिव पहचान

बिग बॉस का दूसरा सीजन साल 2008 में आया था. वो शो में 53 दिनों तक रहीं और नौवें नंबर पर रहते हुए उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा था. एक्ट्रेस ने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद बताया था कि उन्हें इस शो ने निगेटिव पहचान दिलाई थी. 'लॉक अप' शो में उन्हें बिग बॉस पर आरोप लगाया था कि शो में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया था. उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लव एंगल को इस तरह से दिखाया गया जिससे मेरी पर्सनल लाइफ प्रभावित हुई थी.

हर वक्त शराब के नशे में रहती थीं पायल

पायल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थीं और ऐसे में उन्होने दिन-रात शराब पीना शुरू कर दिया था. हर समय वो शराब के नशे में रहती थीं. कई बार उन्हें ये भी महसूस हुआ कि अब जीने की कोई वजह ही नहीं है.