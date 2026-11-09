ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस' से बाहर आने के बाद नर्क बन गई थी पायल रोहतगी की लाइफ, दिन-रात पीती थीं शराब

'बिग बॉस' से बाहर आने के बाद नर्क बन गई थी पायल रोहतगी की लाइफ, दिन-रात पीती थीं शराब

24 साल पहले बॉलीवुड डेब्यू करने वाली पायल रोहतगी आज अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. कई फिल्मों में नजर आ चुकीं पायल 'बिग बॉस' और 'लॉक अप' जैसे शोज का भी हिस्सा रही हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 09 Nov 2026 09:52 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अदाकारा और 'बिग बॉस फेम' पायल रोहतगी आज अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्होने 2010 के दशक के आखिरी में बिग बॉस से काफी सुर्खियां बटोरी थी. हालांकि बिग बॉस में उनका सफर ज्यादा लम्बा नहीं रहा और वो जल्दी बाहर हो गई थीं. लेकिन, इसके बाद एक्ट्रेस डिप्रेशन में चली गई थीं और उन्हें शराब की बहुत बुरी लत लग चुकी थी. दिन रात वो शराब पीती रहती थीं और हर समय बस शराब के नशे में डूबी रहती थीं.

2002 में किया था बॉलीवुड डेब्यू

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
Bigg Boss 20: कॉमेडियन गौरव गुप्ता के मजाक पर भड़के स्काउटओपी और लव गिल, बोले- 'ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे'
कॉमेडियन गौरव गुप्ता के मजाक पर भड़के स्काउटओपी और लव गिल, बोले- 'ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे'
टेलीविजन
Bigg Boss 20: मोहित चौहान का गाना सुन इमोशनल हुए सलमान खान, आंखों से छलके आंसू
मोहित चौहान की आवाज सुन रो पड़े सलमान खान, वीडियो हुआ वायरल
टेलीविजन
दिव्यांका-विवेक ने रखा अपने जुड़वा बेटों का नाम, जानें क्या है 'दैविक' और 'वैदविक' का मतलब
दिव्यांका-विवेक ने रखा अपने जुड़वा बेटों का नाम, जानें क्या है 'दैविक' और 'वैदविक' का मतलब
टेलीविजन
'मसकली' नाम के पीछे छिपी थी कबूतर की कहानी, प्रसून जोशी ने KBC में खोला दिलचस्प राज
'मसकली' नाम के पीछे छिपी थी कबूतर की कहानी, प्रसून जोशी ने KBC में खोला दिलचस्प राज

पायल रोहतगी का जन्म वीना रोहतगी और शशांक रोहतगी के घर 9 नवंबर 1978 को हैदराबाद के बंजारा हिल्स में हुआ था. आज 48 साल की हो चुकीं पायल कभी मॉडल थीं. इसके बाद उन्होने अपना एक्टिंग करियर साल 2002 में शुरू किया था वो सबसे पहले फिल्म 'ये क्या हो रहा है?' में नजर आई थीं.

इन टीवी शो का भी रहीं हिस्सा

'ये क्या हो रहा है?' के बाद एक्ट्रेस को 'दिल कबड्डी', 'कॉर्पोरेट', '26 चाइना टाउन', 'ढोल', 'प्लान' और 'हे बेबी' जैसी फिल्मों में भी देखा गया. एक्ट्रेस बिग बॉस के दूसरे सीजन का हिस्सा रहीं. इसके अलावा टीवी पर वो 'सर्वाइवर इंडिया', 'नच बलिए 7' और 'लॉक अप' में भी नजर आईं.

'बिग बॉस' ने दिलाई निगेटिव पहचान

बिग बॉस का दूसरा सीजन साल 2008 में आया था. वो शो में 53 दिनों तक रहीं और नौवें नंबर पर रहते हुए उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा था. एक्ट्रेस ने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद बताया था कि उन्हें इस शो ने निगेटिव पहचान दिलाई थी. 'लॉक अप' शो में उन्हें बिग बॉस पर आरोप लगाया था कि शो में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया था. उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लव एंगल को इस तरह से दिखाया गया जिससे मेरी पर्सनल लाइफ प्रभावित हुई थी.

हर वक्त शराब के नशे में रहती थीं पायल

पायल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थीं और ऐसे में उन्होने दिन-रात शराब पीना शुरू कर दिया था. हर समय वो शराब के नशे में रहती थीं. कई बार उन्हें ये भी महसूस हुआ कि अब जीने की कोई वजह ही नहीं है.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Payal Rohatgi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Bigg Boss 20: कॉमेडियन गौरव गुप्ता के मजाक पर भड़के स्काउटओपी और लव गिल, बोले- 'ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे'
कॉमेडियन गौरव गुप्ता के मजाक पर भड़के स्काउटओपी और लव गिल, बोले- 'ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे'
टेलीविजन
Bigg Boss 20: मोहित चौहान का गाना सुन इमोशनल हुए सलमान खान, आंखों से छलके आंसू
मोहित चौहान की आवाज सुन रो पड़े सलमान खान, वीडियो हुआ वायरल
टेलीविजन
दिव्यांका-विवेक ने रखा अपने जुड़वा बेटों का नाम, जानें क्या है 'दैविक' और 'वैदविक' का मतलब
दिव्यांका-विवेक ने रखा अपने जुड़वा बेटों का नाम, जानें क्या है 'दैविक' और 'वैदविक' का मतलब
टेलीविजन
'मसकली' नाम के पीछे छिपी थी कबूतर की कहानी, प्रसून जोशी ने KBC में खोला दिलचस्प राज
'मसकली' नाम के पीछे छिपी थी कबूतर की कहानी, प्रसून जोशी ने KBC में खोला दिलचस्प राज
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
इंडिया
दिवाली पर अभिजीत दीपके ने PM मोदी को दिया मैसेज, बोले- 'मुझे समझ नहीं आता...'
दिवाली पर अभिजीत दीपके ने PM मोदी को दिया मैसेज, बोले- 'मुझे समझ नहीं आता...'
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
विश्व
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
छत्तीसगढ़
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
ऑटो
Winter Bike Tyre Pressure: ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget