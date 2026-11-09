ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबेहतरीन एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर भी थे पंकज धीर, जानें महाभारत के 'कर्ण' की खास बातें

बेहतरीन एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर भी थे पंकज धीर, जानें महाभारत के 'कर्ण' की खास बातें

बॉलीवुड और टीवी एक्टर रहे पंकज धीर की आज बर्थ एनिवर्सरी है. बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके पंकज ने महाभारत में कर्ण के किरदार से काफी लोकप्रियता हासिल की थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 09 Nov 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

मशहूर अभिनेता पंकज धीर आज जीवित होते तो अपना 70वां जन्मदिन मना रहे होते. एक्टर की आज 70वीं बर्थ एनिवर्सरी है. पंकज एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने न सिर्फ छोटे पर्दे पर दर्शकों का दिल जीता बल्कि बड़े पर्दे पर भी अपनी पहचान बनाई थी. वो सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने सिनेमा के करियर में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी काम किया था.

पंजाब में हुआ था जन्म

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
'बिग बॉस' से बाहर आने के बाद नर्क बन गई थी पायल रोहतगी की लाइफ, दिन-रात पीती थीं शराब
'बिग बॉस' से बाहर आने के बाद नर्क बन गई थी पायल रोहतगी की लाइफ, दिन-रात पीती थीं शराब
टेलीविजन
Bigg Boss 20: कॉमेडियन गौरव गुप्ता के मजाक पर भड़के स्काउटओपी और लव गिल, बोले- 'ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे'
कॉमेडियन गौरव गुप्ता के मजाक पर भड़के स्काउटओपी और लव गिल, बोले- 'ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे'
टेलीविजन
Bigg Boss 20: मोहित चौहान का गाना सुन इमोशनल हुए सलमान खान, आंखों से छलके आंसू
मोहित चौहान की आवाज सुन रो पड़े सलमान खान, वीडियो हुआ वायरल
टेलीविजन
दिव्यांका-विवेक ने रखा अपने जुड़वा बेटों का नाम, जानें क्या है 'दैविक' और 'वैदविक' का मतलब
दिव्यांका-विवेक ने रखा अपने जुड़वा बेटों का नाम, जानें क्या है 'दैविक' और 'वैदविक' का मतलब

पंकज धीर का जन्म पंजाब में 9 नवंबर 1956 को हुआ था. उन्हें शुरू से ही सिनेमा का शौक था. क्योंकि उनके पिता सी.एल. धीर हिंदी सिनेमा के मशहूर प्रोड्यूसरथे. स्कूल और कॉलेज के दौरान वो नाटकों में हिस्सा लेते थे. बाद में उन्होंने अपनी इस कला को छोटे पर्दे और बड़े पर्दे तक पहुंचाया.

बॉलीवुड से शुरू हुआ एक्टिंग करियर

पंकज धीर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1981 में आई फिल्म 'पूनम' से की थी. इसके बाद वो साल 1983 की मूवी 'सूखा' में नजर आए. इसके बाद अभिनेता को 'इक्के पे इक्का', 'मुक़द्दर', 'सड़क', 'सनम बेवफा', 'सौगंध', 'हीरो रांझा', 'सोल्जर', 'बादशाह', 'तुमको ना भूल पाएंगे', 'अंदाज, 'जमीन', 'टारजन: द वंडर कार' सहित कई फिल्मों में देखा गया. 

इन फिल्मों को किया डायरेक्ट-प्रोड्यूस

पंकज ने 'बॉम्बे फैंटेसी', 'सद्दा मुकद्दर' और 'माई फादर गॉडफादर' जैसी फिल्मों को डायरेक्ट भी किया था. वहीं वो अक्षय कुमार की साल 1994 की फिल्म 'इक्के पे इक्का' के प्रोड्यूसर भी रहे. जबकि उन्होंने कई मूवीज की कहानी भी लिखी थी.

'महाभारत' में 'कर्ण' बनकर मिली गजब की पॉपुलैरिटी

पंकज ने साल 1988 के ऐतिहासिक धारावाहिक 'महाभारत' में भी काम किया था. इसमें उन्होंने कर्ण का यादगार किरदार निभाया था जिससे उन्हें गजब की लोकप्रियता हासिल हुई. इस टीवी सीरियल में काम करने के अलावा दिवंगत एक्टर 'देवों के देव महादेव' और 'बढ़ो बहू' जैसे सीरियल्स का भी हिस्सा रहे.

2025 में हो गया था निधन

पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं है. इस बेहतरीन अभिनेता का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया था. वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. निधन के बाद आखिरी बार पंकज फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आए थे. अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका वाली ये मूवी जून 2026 में आई थी.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Pankaj Dheer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'बिग बॉस' से बाहर आने के बाद नर्क बन गई थी पायल रोहतगी की लाइफ, दिन-रात पीती थीं शराब
'बिग बॉस' से बाहर आने के बाद नर्क बन गई थी पायल रोहतगी की लाइफ, दिन-रात पीती थीं शराब
टेलीविजन
Bigg Boss 20: कॉमेडियन गौरव गुप्ता के मजाक पर भड़के स्काउटओपी और लव गिल, बोले- 'ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे'
कॉमेडियन गौरव गुप्ता के मजाक पर भड़के स्काउटओपी और लव गिल, बोले- 'ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे'
टेलीविजन
Bigg Boss 20: मोहित चौहान का गाना सुन इमोशनल हुए सलमान खान, आंखों से छलके आंसू
मोहित चौहान की आवाज सुन रो पड़े सलमान खान, वीडियो हुआ वायरल
टेलीविजन
दिव्यांका-विवेक ने रखा अपने जुड़वा बेटों का नाम, जानें क्या है 'दैविक' और 'वैदविक' का मतलब
दिव्यांका-विवेक ने रखा अपने जुड़वा बेटों का नाम, जानें क्या है 'दैविक' और 'वैदविक' का मतलब
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
विश्व
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
इंडिया
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
छत्तीसगढ़
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
ऑटो
Winter Bike Tyre Pressure: ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget