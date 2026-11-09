ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनटीवी सेलेब्स के घर दिवाली की धूम, करिश्मा-अंकिता से रुबीना तक ने यूं मनाया त्योहार

टीवी सेलेब्स के घर दिवाली की धूम, करिश्मा-अंकिता से रुबीना तक ने यूं मनाया त्योहार

दिवाली के मौके पर टीवी सितारों के घर भी खूब रौनक देखने को मिली. करिश्मा तन्ना, अंकिता लोखंडे और रुबीना दिलैक समेत कई एक्ट्रेसेस ने अपने परिवार के साथ त्योहार मनाया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

दिवाली का त्योहार आम लोगों से लेकर टीवी सितारों तक ने धूमधाम से मनाया. इस खास मौके पर किसी ने अपने परिवार के साथ खुशियां बांटी तो किसी ने दोस्तों संग जश्न मनाया. टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक से लेकर करिश्मा तन्ना ने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

इन फोटोज में सभी का खूबसूरत अंदाज और त्योहार की रौनक देखने को मिली.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
बेहतरीन एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर भी थे पंकज धीर, जानें महाभारत के 'कर्ण' की खास बातें
बेहतरीन एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर भी थे पंकज धीर, जानें महाभारत के 'कर्ण' की खास बातें
टेलीविजन
'बिग बॉस' से बाहर आने के बाद नर्क बन गई थी पायल रोहतगी की लाइफ, दिन-रात पीती थीं शराब
'बिग बॉस' से बाहर आने के बाद नर्क बन गई थी पायल रोहतगी की लाइफ, दिन-रात पीती थीं शराब
टेलीविजन
Bigg Boss 20: कॉमेडियन गौरव गुप्ता के मजाक पर भड़के स्काउटओपी और लव गिल, बोले- 'ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे'
कॉमेडियन गौरव गुप्ता के मजाक पर भड़के स्काउटओपी और लव गिल, बोले- 'ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे'
टेलीविजन
Bigg Boss 20: मोहित चौहान का गाना सुन इमोशनल हुए सलमान खान, आंखों से छलके आंसू
मोहित चौहान की आवाज सुन रो पड़े सलमान खान, वीडियो हुआ वायरल

मां बनने के बाद करिश्मा तन्ना ने मनाई पहली दिवाली
एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने अपने पति वरुण बंगेरा और बेटे वेद के साथ दिवाली मनाई. मां बनने के बाद ये उनकी पहली दिवाली थी. इस खास मौके पर उन्होंने परिवार के साथ एक खूबसूरत फोटोज शेयर किया, जिसमें वे तीनों त्योहार का जश्न मनाते नजर आए. हालांकि, करिश्मा ने अभी तक अपने बेटे का चेहरा रिवील नहीं किया है.

पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'इस साल हम अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य के लिए एक दीया और जला रहे हैं. वेद की पहली दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत-बहुत बधाई. हम तीनों की ओर से ढेर सारा प्यार.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karishma K Tanna (@karishmaktanna)

अंकिता लोखंडे ने पति विक्की संग मनाई दिवाली
टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपने पति विक्की जैन के साथ धूमधाम से दिवाली मनाई. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों साथ में फुलझड़ी जलाते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान दोनों के बीच खूबसूरत बॉन्डिंग भी देखने को मिली.

वीडियो के साथ अंकिता ने कैप्शन में लिखा, 'सालों बाद शायद मुझे आतिशबाजी याद न रहे, लेकिन मुझे ये जरूर याद रहेगा कि तुमने मुझे किस नजर से देखा था.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ankita Lokhande (@lokhandeankita)

रुबीना दिलैक ने पति और बेटियों संग सेलिब्रेट की दिवाली
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने अपने पति अभिनव शुक्ला और दोनों बेटियों के साथ धूमधाम से दिवाली मनाई. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें पूरा परिवार त्योहार के रंग में रंगा नजर आ रहा है. एक फोटो में रुबीना और अभिनव अपनी बेटियों के साथ फुलझड़ी जलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

रुबीना ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'परिवार, आतिशबाजी, रोशनी, मिठाइयां और अनगिनत यादें... हमारी दिवाली 2026.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rubina Dilaik (@rubinadilaik)

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
बेहतरीन एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर भी थे पंकज धीर, जानें महाभारत के 'कर्ण' की खास बातें
बेहतरीन एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर भी थे पंकज धीर, जानें महाभारत के 'कर्ण' की खास बातें
टेलीविजन
'बिग बॉस' से बाहर आने के बाद नर्क बन गई थी पायल रोहतगी की लाइफ, दिन-रात पीती थीं शराब
'बिग बॉस' से बाहर आने के बाद नर्क बन गई थी पायल रोहतगी की लाइफ, दिन-रात पीती थीं शराब
टेलीविजन
Bigg Boss 20: कॉमेडियन गौरव गुप्ता के मजाक पर भड़के स्काउटओपी और लव गिल, बोले- 'ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे'
कॉमेडियन गौरव गुप्ता के मजाक पर भड़के स्काउटओपी और लव गिल, बोले- 'ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे'
टेलीविजन
Bigg Boss 20: मोहित चौहान का गाना सुन इमोशनल हुए सलमान खान, आंखों से छलके आंसू
मोहित चौहान की आवाज सुन रो पड़े सलमान खान, वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
बिहार
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में उठा-पटक, दुनिया के पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ड्रॉप
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में उठा-पटक, दुनिया के पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ड्रॉप
विश्व
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इंडिया
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
एग्रीकल्चर
Railway Land Farming: क्या किराया देकर रेलवे की जमीन पर कर सकते हैं खेती, क्या हैं नियम?
क्या किराया देकर रेलवे की जमीन पर कर सकते हैं खेती, क्या हैं नियम?
टेक्नोलॉजी
OPPO Reno 17 Series : स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज
स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget