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करीना कपूर की 'दायरा' पर भारी पड़ी कुणाल खेमू की ‘वाइब’, जानें- ओपनिंग डे कलेक्शन

Daayra Vs Vibe Box Office Collection Day 1: फ्राइडे को करीना कपूर की 'दायरा' और कुणाल खेमू की ‘वाइब’ का बड़े पर्दे पर मुकाबला हुआ. हालांकि कमाई के मामले में कुणाल खेमू की ‘वाइब’ ने बाजी मारी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 19 Sep 2026 07:30 AM (IST)
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करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर 'दायरा' और कुणाल खेमू की ‘वाइब’ का शुक्रवार, 18 सितंबर को बड़े पर्दे पर क्लैश हुआ है. हालांकि सिनेमाघरों में पहले से मौजूद ‘मिर्जापुर द मूवी’ और ‘हनुमान अंश’ के दबदबे के बीच 'दायरा' रिलीज के पहले ही दिन ठंडी साबित हुई. वहीं ‘वाइब’ने दायरा से बेहतर शुरुआत की. चलिए यहां दोनों फिल्मों का  ओपनिंग डे कलेक्शन जानते हैं.

'दायरा' ने पहले दिन कितना किया कलेक्शन?
करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की 'दायरा' दर्शकों को रिलीज के पहले ही दिन सिनेमाघरों तक खींचने में नाकमायाब रही. हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स से ठीक-ठाक रिव्यू मिले हैं फिर भी 'दायरा' का बॉक्स ऑफिस पर जरा भी दायरा नहीं बढ़ा और ये ओपनिंग डे पर चंद लाख में ही सिमट गई.

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  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दायरा' ने रिलीज के पहले दिन 90 लाख रुपये कमाए हैं.
  • हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल नंबर्स आने पर इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.  .

वाइब’ का ओपनिंग डे कलेक्शन कितना रहा?
कुणाल खेमू की ‘वाइब’ ने करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की 'दायरा' को ओपनिंग डे पर मात दे दी. हालांकि ‘वाइब’ का कलेक्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा है फिर भी इसने ठीक-ठाक शुरुआत की है. फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘वाइब’ ने रिलीज के पहले दिन 1.50 करोड़ की कमाई की है.
  • हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल नंबर्स आने पर इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.  

 ये भी पढ़ें:-रणबीर कपूर की 'रामायण' का इंग्लिश वर्जन होगा छोटा? जानें- भारत में कितने घंटे लंबी होगी फिल्म

'दायरा' के बारे में
बता दें कि 'दायरा' को मेघना गुलज़ार ने डायरेक्ट किया है और इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं। कहा जा रहा है कि यह फिल्म 2019 के हैदराबाद केस पर आधारित है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. 'दायरा' में करीना और पृथ्वीराज के अलावा कंवलजीत सिंह, अचिंत कौर, अनुजा साठे, सीमा आज़मी, बिस्वपति सरकार और जितेंद्र जोशी भी हैं.

वाइब’ के बारे में
दूसरी ओर, 'वाइब' एक एक्शन-थ्रिलर-कॉमेडी फ़िल्म है, जिसमें कुणाल खेमू के अलावा प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और डेब्यू कर रहीं वंशिका धीर भी हैं. दिलचस्प बात यह है कि 'मडगांव एक्सप्रेस' के दो साल बाद इस फिल्म से कुणाल ने डायरेक्शन में कमबैक किया है.

ये भी पढ़ें:-रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इरुमुडी' OTT पर 5 भाषाओं में हुई रिलीज, जानें- कहां देखें

Published at : 19 Sep 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Daayra Vibe
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