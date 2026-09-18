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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रेग्नेंट दीपिका के लिए केयरिंग दिखें रणवीर, भीड़ में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा हाथ

प्रेग्नेंट दीपिका के लिए केयरिंग दिखें रणवीर, भीड़ में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा हाथ

दीपिका पादुकोण जल्द ही मां बनने वाली हैं. हाल ही में वो और रणवीर सिंह सिद्धिविनायक मंदिर गणपति बप्पा का आशिर्वाद लेने पहुंचे. सोशल मीडिया पर उनके कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 18 Sep 2026 05:24 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं.  इसी बीच हाल ही में वो और रणवीर सिंह सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे. वहां कपल ने गणपति बप्पा का आशिर्वाद लिया. सोशल मीडिया पर उनके कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें दीपिका का बेबी बंप साफ नजर आ रहे हैं. वहीं रणवीर उनका हाथ थामें नजर आएं. 

गणपति बप्पा का आशिर्वाद लेने पहुंचे दीपिका-रणवीर
दीपिका और रणवीर के कई वीडियोज और फोटोज सामने आए हैं, जिसमें दोनों को सिद्धिविनायक मंदिर जाते हुए देखा जा सकता है. रणवीर भीड़ में दीपिका को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं.

प्रेग्नेंट दीपिका के लिए केयरिंग दिखें रणवीर, भीड़ में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा हाथ

दीपिका ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
इस दैरान दीपिका को येलो और पर्पल कलर के सूट में देखा जा सकता है. साथ में एक्ट्रेस ने दुपट्टा भी लिया हैं. बालों में बन बनाकर और गजरा लगाकर उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया.  उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है. दीपिका का बेबी बंप भी साफ नजर आ रहा था.

प्रेग्नेंट दीपिका के लिए केयरिंग दिखें रणवीर, भीड़ में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा हाथ

रणवीर का दिखा केयरिंग अंदाज
वहीं रणवीर सिंह पर्पल कुर्ता पायजामा में नजर आएं. गॉग्लस लगाए एक्टर डैशिंग लुक में दिखें. रणवीर का इस दौरान केयरिंग अंदाज भी देखने को मिला. भीड़ के बीच वो अपनी पत्नी दीपिका का हाथ थामें नजर आए. 

 
 
 
 
 
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रणवीर सिंह के माता-पिता भी इस दौरान साथ नजर आएं. मंदिर से बाहर आते वक्त दोनों के माथें पर टीका लगाए नजर आएं.

प्रेग्नेंट दीपिका के लिए केयरिंग दिखें रणवीर, भीड़ में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा हाथ

बता दें, रणवीर और दीपिका की शादी साल 2018 में हुई थी. कपल ने साल 2024 में अपनी बेटी दुआ का वेलकम किया और अब दोनों जल्द ही दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं. हाल ही में दीपिका ने बेटी दुआ और रणवीर संग कई खूबसूरत फोटज शेयर की थी. तस्वीरों पर सेलेब्स और फैंस ने जमकर प्यार लुटाया था.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 18 Sep 2026 05:24 PM (IST)
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