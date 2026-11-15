सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. जैसे-जैसे ये शो आगे बढ़ रहा है, इसमें हंगामा और ड्रामा भी बढ़ता जा रहा है. हालिया वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान के तीखे तेवर देखने को मिले. उन्होंने स्काउट ओपी और लव गिल की जमकर क्लास लगाई. साथ ही कनिका मान को भी चेतावनी दी कि वो उनके सामने ऊंची आवाज में बात न करें.

सलमान खान ने लगाई घरवालों की क्लास

लव गिल और स्काउट ओपी पिछले कुछ समय से अपने व्यवहार को लेकर चर्चा में हैं. इससे पहले रोहित शेट्टी भी दोनों को समझा चुके हैं, लेकिन उनके रवैये में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला. स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हिरानंदानी भी उन्हें समझाने की कोशिश कर चुकी हैं. अब वीकेंड का वार में सलमान खान ने दोनों को उनके व्यवहार के लिए जमकर फटकार लगाई.

'लव के आसपास ही घूमती है स्काउट की दुनिया'

सलमान खान ने सबसे पहले स्काउट ओपी के व्यवहार पर सवाल उठाए. उन्होंने स्काउट को डांटते हुए कहा, 'तुम बहुत बदतमीज हो. तुमने यंग से लड़ाई की और फिर उसे धमकी भी दी. आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? तुम्हारी पूरी कहानी लव के आसपास घूमती है.'

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स्काउट ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन सलमान ने घर के बाकी सदस्यों से भी इस बारे में पूछा. घरवालों ने भी उनकी बात से सहमति जताई. उनका मानना था कि स्काउट का ज्यादातर ध्यान लव गिल पर ही रहता है.

लव गिल को भी सलमान ने दिखाया आईना

इसके बाद सलमान खान ने लव गिल के व्यवहार पर भी नाराजगी जताई. इस दौरान आम्रपाली दुबे ने लव की आदतों पर सवाल उठाते हुए कहा, 'लव का एक तरीका है. पहले दोस्ती करो, फिर उस इंसान को फंसा दो. इसके बाद उसे गिल्ट फील कराओ और जब वो अकेला पड़ जाए तो उसके सामने सहानुभूति दिखाओ.' आम्रपाली दुबे की इस बात से सलमान खान भी सहमत नजर आए.

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स्काउट के कमेंट पर कनिका को भी सुननी पड़ी खरी-खोटी

हाल ही में स्काउट ओपी ने लव गिल को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उस समय काजी ने लव से कहा था कि ये बहुत भद्दा कमेंट है, लेकिन लव ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी. वीकेंड का वार में सलमान ने लव से पूछा कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा.

इसी मुद्दे पर कनिका मान और काजी के बीच भी बहस हो गई. काजी ने कनिका से सवाल किया कि जब स्काउट ने लव पर ऐसी टिप्पणी की थी, तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई. इस पर कनिका ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने स्काउट से माफी मांगने के लिए कहा था. इस दौरान कनिका और सलमान के बीच भी बहस देखने को मिली.

यंग डीएसए और अरिश्फा की सलमान ने की तारीफ

जहां सलमान ने कुछ घरवालों को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाई, वहीं यंग डीएसए की समझदारी की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि स्काउट के साथ लड़ाई के दौरान यंग ने अपना गुस्सा काबू में रखा और समझदारी दिखाई. इसके अलावा सलमान ने अरिश्फा को भी शाबाशी दी. उन्होंने पूरे हफ्ते अच्छी तरह कप्तानी संभालने के लिए उनकी तारीफ की.

'कनिका, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करो'

कनिका मान अपनी बात रखने के दौरान लगातार ऊंची आवाज में बोल रही थीं. इस पर सलमान खान का गुस्सा बढ़ गया. उन्होंने कनिका को टोकते हुए कहा, 'चुप हो जाओ तुम अब. बहुत देर हो गई है. बहस किए जा रही हो. प्रूफ कर रही हो मेरे सामने.'

इसके बाद जब काजी ने कनिका को समझाने की कोशिश की तो वो फिर ऊंची आवाज में बोलने लगीं. इस पर सलमान ने साफ कहा, 'कनिका, मेरे सामने तो मत चिल्लाओ.' कनिका ने जवाब दिया कि उनकी आवाज तेज है और ऐसे में उनकी आवाज दब जाती है. इस पर सलमान ने कहा, 'इससे फर्क नहीं पड़ता. मेरे सामने तो मत चिल्लाओ.'

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बता दें कि सलमान खान का होस्ट किया जाने वाला रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' रोजाना जियोहॉटस्टार पर रात 9 बजे स्ट्रीम होता है. वहीं, कलर्स टीवी पर इसे रात 10:30 बजे देखा जा सकता है.