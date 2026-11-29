रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में आए दिन नए-नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं. जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला भी दिलचस्प होता जा रहा है. इसी बीच शो से एक चौंकाने वाले एविक्शन की खबर सामने आई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हफ्ते वीकेंड का वार में मजबूत कंटेस्टेंट मानी जा रहीं लव गिल शो 'बिग बॉस 20' से बेघर हो गई हैं. इसके साथ ही शो में उनका सफर खत्म हो गया है. फिनाले से महज कुछ हफ्ते पहले हुए इस एलिमिनेशन को सीजन का सबसे चौंकाने वाला एविक्शन माना जा रहा है.

घर से बेघर हुईं लव गिल

'बिग बॉस' से जुड़ी अपडेट्स शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट 'बिग बॉस तक' के मुताबिक, लव गिल का शो में सफर खत्म हो गया है. बताया जा रहा है कि वो इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में घर से बेघर हो जाएंगी. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक लव के एविक्शन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

🚨 BREAKING! Most Shocking Eviction - Love Gill has been EVICTED from Bigg Boss 20 house. Secret Room? No Confirmation on that. — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 28, 2026

माही विज पर लटक रही थी एविक्शन की तलवार, लेकिन पलट गई बाजी

इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कुल छह कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए थे. इनमें लव गिल के अलावा माही विज, स्काउट ओपी, कनिका मान, गुल्लू (कुशल तंवर) और आम्रपाली दुबे का नाम शामिल था. वोटिंग ट्रेंड्स और पिछले दो हफ्तों के प्रदर्शन को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार माही विज का सफर खत्म हो सकता है. हालांकि, इस बार बाजी पलट गई और लव गिल को घर से बाहर का रास्ता देखना पड़ा.

सीक्रेट रूम को लेकर सस्पेंस बरकरार

लव गिल के एविक्शन की खबर सामने आते ही इंटरनेट पर एक नई चर्चा शुरू हो गई है. फैंस जानना चाहते हैं कि क्या लव वाकई शो से हमेशा के लिए बाहर हो गई हैं या फिर मेकर्स उन्हें सीक्रेट रूम में भेजकर गेम में नया ट्विस्ट लाने वाले हैं. फिलहाल, उन्हें सीक्रेट रूम में भेजे जाने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

विवादों और इमोशनल ड्रामे से भरा रहा लव गिल का सफर

पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल ने शो की शुरुआत में 'फैंस का फैसला' के जरिए घर में एंट्री ली थी. पूरे सीजन में वो अपने बेबाक अंदाज, तीखी नोकझोंक और गेम प्लान को लेकर सुर्खियों में रहीं. स्काउट ओपी के साथ उनकी दोस्ती भी काफी चर्चा में रही.

हाल ही में वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने गुल्लू और स्काउट ओपी के बीच लव को लेकर हुई बातचीत का एक वीडियो घरवालों को दिखाया था. इसे देखकर लव ने नेशनल टेलीविजन पर फूट-फूटकर रोना शुरू कर दिया था.