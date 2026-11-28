योगेश त्रिपाठी के घर का लिविंग रूम बेज, क्रीम और व्हाइट कलर से सजाया गया है. यहां सोफे रखे हुए हैं, जिसके पीछे बनी 3D डिजाइन वाली दीवार रूम को और भी खास लुक देती है.