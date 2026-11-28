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'भाबीजी घर पर हैं' के हप्पू सिंह का आलीशान घर देखा क्या? पर्सनल थिएटर-रूम समेत हर कोना है खास
शो 'भाबीजी घर पर हैं' के हप्पू सिंह यानी एक्टर योगेश त्रिपाठी का घर बेहद ही आलीशान है. घर में पर्सनल थिएटर रूम भी है. आइए देखते हैं उनके आशियाने की इनसाइड तस्वीरें.
टीवी के पॉपुलर शो 'भाबीजी घर पर हैं' में दरोगा हप्पू सिंह का किरदार निभाने वाले एक्टर योगेश त्रिपाठी ने हाल ही में अपने घर की झलक दिखाई है. पिंकविला के हाउस टूर में उनके घर का प्राइवेट थिएटर, खूबसूरत मंदिर और लिविंग एरिया देखने को मिला.
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Published at : 28 Nov 2026 04:21 PM (IST)
Tags :Yogesh Tripathi
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