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कैरी मिनाटी से समय रैना तक, ये हैं भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स, जानें लिस्ट में कौन सबसे आगे
यूट्यूब आज कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है और भारत में कई क्रिएटर्स ने इससे करोड़ों की संपत्ति बनाई है. आइए जानते हैं देश के 7 सबसे अमीर यूट्यूबर्स की नेटवर्थ और इस लिस्ट में सबसे आगे कौन है.
आज के समय में यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, बल्कि कमाई का बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है. भारत में कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर करोड़ों की संपत्ति बनाई है. आइए जानते हैं देश के सबसे अमीर यूट्यूबर्स की लिस्ट में कौन सबसे आगे है और किसकी कितनी नेटवर्थ है.
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Published at : 21 Nov 2026 02:33 PM (IST)
Tags :Tanmay Bhat
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ये हैं भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स, करोड़ो में है नेटवर्थ, जानें लिस्ट में कौन सबसे आगे
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