'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना को बड़ा झटका, 24 घंटे के अंदर ही 'यूट्यूब' चैनल हुआ बंद
'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना को बड़ा झटका लगा है. एक दिन पहले ही एक्टर ने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था.अब उनके वीडियो को हटा दिया गया है. इतना ही नहीं बल्कि उनका चैनल भी अवेलेबल नहीं है.
'बिग बॉस 19' का विनर बनने के बाद और पार्टी वगैरा निपटाने के बाद गौरव खन्ना अब वर्किंग मोड में वापस आ चुके हैं. ऐसे में एक्टर ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया. लेकिन उन्हें 24 घंटे के अंदर बड़ा झटका लगा है.क्योंकि, यूट्यूब से उनके वीडियो को हटाया जा चुका है.
इतना ही नहीं रिपोर्ट के अनुसार एक्टर का चैनल टर्मिनेट हो चुका है.इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर गौरव खन्ना ने अपने अपने फैंस को यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के बारे में बताया था.इतना ही नहीं इस दौरान एक्टर ने ये भी कहा था कि इसका पूरा क्रेडिट मृदुल तिवारी और प्रणित मोरे को ही जाता है.
ऐसे में अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आया और कुछ पूछने की जरूरत हुई तो इन दोनों को ही कॉल करेंगे. उन्होंने इस दौरान बिग बॉस 19 के बारे में भी बात की थी. एक्टर ने कहा कि इस शो को लड़ाई-झगड़े का शो माना जाता है. लेकिन, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया.
गौरव का यूट्यूब चैनल तक हुआ गायब
आपको बता दें गौरव ने उन लोगों को जवाब दिया, जिन्होंने ये कहा था कि एक्टर ने शो में कुछ भी नहीं किया.हालांकि, इसके बाद उन्होंने अपने वीडियो को यूट्यूब पर लॉन्च किया, लेकिन महज कुछ ही घंटों में उन्हें करारा झटका मिल गया. दरअसल, यूट्यूब ने उनके वीडियो को टर्मिनेट कर दिया. इतना ही नहीं अब तो यूट्यूब पर गौरव का चैनल तक नहीं मिल रहा है.
सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यूट्यूब ने ही उनके चैनल को रिमूव कर दिया है. क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है.खैर, सच क्या है, ये तो खुद गौरव खन्ना ही बता सकते हैं. अभी तक एक्टर ने इस बारे में ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा है.बता दें 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले हुआ था. सबसे ज्यादा वोट जीतकर एक्टर ने इस सीजन का ताज अपने नाम किया.
