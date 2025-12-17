'बिग बॉस ओटीटी 3' की कंटेस्टेंट और नागिन 6 फेम पौलोमी दास की मां मनीषा दास ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. लंबे समय से वो गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं.एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपने दुख और मां के स्ट्रगल भरी जर्नी को बयां किया है.

पौलोमी ने अपने पोस्ट में लिखाकि उनकी मां काफी लंबे वक्स से गंभीर बीमारी से लड़ रही थीं. इलाज के दौरान उन्होंने कभी भी अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं किया और बेहद ही शांत स्वभाव के साथ हर मुश्किल का सामना करती रहीं. बीमारी से लंबी जंग लड़ने के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और अब वो शांति में हैं.

पौलोमी ने आगे पोस्ट में लिखा कि किसी अपने को दर्द में देखना लाइफ को हमेशा के लिए बदल देता है.इस मुश्किल दौर में उन्हें मेंटली मजबूती, सब्र और निस्वार्थ प्रेम का असली मतलब समझाया है.मां ने पूरी हिम्मत और गरिमा के संग आखिरी सांस तक स्ट्रगल किया.

सपोर्ट करने वालों को पौलोमी ने कहा- शुक्रिया

एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि मां के जाने से उनका दिल बहुत भारी है. लेकिन इस बात का सुकून है कि उन्हें अब किसी भी तरह का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा. पौलोमी ने इस मुश्किल वक्त में साथ देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद कहा है. एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखा कि दुआओं, संदेशों और अपनापन दिखाने वाले हर व्यक्ति का सहयोग उनके लिए बेहद अहम रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Poulomi Polo Das (@poulomipolodas_official)

आपको पता दें पौलोमी दास मॉडल होने के साथ-साथ एक एक्ट्रेस भी हैं. उन्होंने 'बिग बॉस ओटीटी 3' में कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री कर अपनी एक अलग पहचान बनाई. इस रिएलिटी शो में दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद किया था. वो 'इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल' का हिस्सा रह चुकी हैं. साथ ही उन्हें 'दिल ही तो है', 'नागिन', 'बेकाबू', 'सुहानी सी एक लड़की' और 'कार्तिक पूर्णिमा' जैसे शोज में देखा जा चुका है.

ये भी पढ़ें:-Dhurandhar Box Office Day 13: 'धुरंधर' ने रणवीर सिंह वर्सेज रणबीर कपूर कर दिया, साफ-साफ दिख रहा