ग्रैंड फिनाले से पहले 'बिग बॉस 19' के रियल विनर का नाम विकिपीडिया पर हुआ लीक, सोशल मीडिया पर मचा खलबली

ग्रैंड फिनाले से पहले 'बिग बॉस 19' के रियल विनर का नाम विकिपीडिया पर हुआ लीक, सोशल मीडिया पर मचा खलबली

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के फिनाले का काउंट डाउन शुरू हो चुका है. उससे पहले ही शो के रियल विनर का नाम लीक हो चुका है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Dec 2025 04:30 PM (IST)
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' का विनर कौन होगा, ये सवाल हर किसी के जेहन में है. चंद ही घंटों में फैंस को इसका जवाब भी मिल जाएगा. दरअसल, बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है. शो को अभी उसके टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं, जिसमें गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, अमाल मलिक और फरहाना भट्ट में से कोई एक ही विनर बनेगा.

इतना ही नहीं इन टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के लिए वोटिंग लाइन्स भी शुरू हो चुकी है. फैंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जमकर वोट दे रहे हैं. लेकिन, ग्रैंड फिनाले से पहले सोशल मीडिया पर विनर का नाम लीक हो चुका है.अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर 'बिग बॉस 19' के विनर के नाम का अनुमान लगाया जा रहा था.

ये कंटेस्टेंट्स बने फाइनलिस्ट

लेकिन, विकिपीडिया पर तो विनर का नाम घोषित भी कर दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है. विकिपीडिया के पेज पर 'बिग बॉस 19' के विनर का नाम शो कर रहा है और वो विनर हैं गौरव खन्ना.तान्या, प्रणीत, अमाल और फरहाना को फाइनलिस्ट बताया गया है.


ग्रैंड फिनाले से पहले 'बिग बॉस 19' के रियल विनर का नाम विकिपीडिया पर हुआ लीक, सोशल मीडिया पर मचा खलबली

इसके अलावा शो के बाकी कंटेस्टेंट्स के एविक्शन की जानकारी भी शेयर की गई है.इस स्क्रीनशॉट के वायरल होते ही ऐसी चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या मेकर्स ने गौर खन्ना को विनर बनाने की ठान की है. हालांकि, दावा ये भी किया जा रहा है कि आखिरी वक्त पर नाम बदल दिया जाएगा.मालूम हो पुराने सीजन के कई विनर्स को फिक्स विनर का टैग मिला है.

इससे पहले करणवीर मेहरा, एमसी स्टेन, रुबीना दिलैक और तेजस्वी प्रकाश को फिक्स विनर बताया गया था.इस वजह से इन बिग बॉस विनर्स को काफी ट्रोल भी होना पड़ा था. ये कहा गया था कि करणवीर मेहरा से ज्यादा विवियन डीसेना शो के डिजर्विंग विनर हैं. इसी तरह एमसी स्टेन के सामने प्रियंका चाहर चौधरी को जनता का विनर कहा गया है. लोगों ने तेजस्वी प्रकाश की जगह प्रतीक सहजपाल को विनर बताया था.

Published at : 06 Dec 2025 04:30 PM (IST)
इंडिया
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
ओटीटी
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
